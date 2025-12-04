NOVA REGRA

Exame toxicológico passa a ser obrigatório para tirar CNH das categorias A e B; entenda a mudança

Retomada da obrigatoriedade foi decidida pelo Congresso nesta quinta-feira (4)

Monique Lobo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:04

Mudança foi retomada a partir da derrubada de vetos presidenciais Crédito: Divulgação/Ciretran

Saem as autoescolas e voltam os exames toxicológicos. Isso mesmo, o Congresso Nacional retomou, nesta quinta-feira (4), a exigência do exame toxicológico para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores de categorias A e B.

A decisão aconteceu através da derrubada de dois vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 421 votos a favor da derrubada do veto na Câmara, contra 10, e 72 votos a favor o Senado, contra zero.

Até o momento, o exame só é exigido para habilitação nas categorias C, D e E, que englobam transporte de passageiros e cargas. Com a derrubada dos vetos, vai passar a ser obrigatório para a primeira habilitação nas classes A e B, que incluem motocicletas e carros de passeio.