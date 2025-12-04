Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Exame toxicológico passa a ser obrigatório para tirar CNH das categorias A e B; entenda a mudança

Retomada da obrigatoriedade foi decidida pelo Congresso nesta quinta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:04

divulgação da lista do CNH da Gente e CNH na Escola nesta quarta (23)
Mudança foi retomada a partir da derrubada de vetos presidenciais Crédito: Divulgação/Ciretran

Saem as autoescolas e voltam os exames toxicológicos. Isso mesmo, o Congresso Nacional retomou, nesta quinta-feira (4), a exigência do exame toxicológico para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores de categorias A e B.

A decisão aconteceu através da derrubada de dois vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 421 votos a favor da derrubada do veto na Câmara, contra 10, e 72 votos a favor o Senado, contra zero.

Até o momento, o exame só é exigido para habilitação nas categorias C, D e E, que englobam transporte de passageiros e cargas. Com a derrubada dos vetos, vai passar a ser obrigatório para a primeira habilitação nas classes A e B, que incluem motocicletas e carros de passeio.

Além disso, os parlamentares também derrubaram um veto referente a vigência da nova regra para a CNH e tornaram obrigatório que ela entre em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União.

Leia mais

Imagem - Saiba quanto você vai gastar para tirar a CNH mesmo sem pagar autoescola

Saiba quanto você vai gastar para tirar a CNH mesmo sem pagar autoescola

Imagem - Governo quer acabar com exigência de exame psicotécnico para tirar CNH

Governo quer acabar com exigência de exame psicotécnico para tirar CNH

Imagem - Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Bons motoristas terão CNH renovadas automaticamente; entenda decisão

Tags:

Cnh Autoescola Congresso

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2327, desta quinta-feira (4)

Resultado da Timemania 2327, desta quinta-feira (4)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2947, desta quinta-feira (4)

Resultado da Mega-Sena 2947, desta quinta-feira (4)
Imagem - Resultado da Quina 6894, desta quinta-feira (4)

Resultado da Quina 6894, desta quinta-feira (4)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda