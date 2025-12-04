Exame toxicológico passa a ser obrigatório para tirar CNH das categorias A e B; entenda a mudança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:04
Saem as autoescolas e voltam os exames toxicológicos. Isso mesmo, o Congresso Nacional retomou, nesta quinta-feira (4), a exigência do exame toxicológico para a obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos condutores de categorias A e B.
A decisão aconteceu através da derrubada de dois vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foram 421 votos a favor da derrubada do veto na Câmara, contra 10, e 72 votos a favor o Senado, contra zero.
Até o momento, o exame só é exigido para habilitação nas categorias C, D e E, que englobam transporte de passageiros e cargas. Com a derrubada dos vetos, vai passar a ser obrigatório para a primeira habilitação nas classes A e B, que incluem motocicletas e carros de passeio.
Além disso, os parlamentares também derrubaram um veto referente a vigência da nova regra para a CNH e tornaram obrigatório que ela entre em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União.