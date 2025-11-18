Quer viajar no fim do ano? Veja quais datas evitar para economizar nas passagens

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:00
A cerca de um mês do início do verão, não são poucos os brasileiros que já organizaram os planos para as comemorações de fim de ano. Aqueles que ainda não garantiram o roteiro ideal para viajar, por sua vez, precisam se apressar. Isso porque, à medida que o tempo passa, os preços de passagens e hospedagens tendem a subir. E, segundo o relatório Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025, do KAYAK, já há algumas datas para evitar pelo alto custo.
Segundo levantamento, que analisou voos com partida entre 20 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, partindo de qualquer aeroporto brasileiro, o dia para evitar viajar de avião é 3 de janeiro, que tem as tarifas mais caras, com médias de R$ 2.622 na ida. Por mais inusitado que pareça, 31 de dezembro é o dia mais econômico para embarcar, com passagens com preços médios de R$ 1.227.
O KAYAK ressalta que, quem for retornar no Natal pode aproveitar o dia 25 de dezembro, quando os voos de volta custam em média R$1.237. Já para quem voltar após o Ano Novo, é melhor evitar o dia 3 de janeiro, que tem o valor médio de R$ 1.988 e movimentação mais alta.
10 destinos mais procurados para viajar no fim de ano
Para destinos internacionais, a data com passagens mais caras é dia 2 de janeiro, com valor médio de R$6.715. Por outro lado, o dia 3 de janeiro é o mais econômico para embarcar para terras estrangeiras, com voos de ida custando em média R$ 1.376.
Para quem deseja retornar antes do Ano Novo para o Brasil, o dia 24 de dezembro oferece o melhor preço, com média de R$ 1.619. Já quem pretende estender a viagem até 2026 pode voltar com tranquilidade, já que o valor mais alto previsto é em 21 de dezembro, custando R$ 11.559.
Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, ainda revela as datas mais indicadas para fazer as reservas dos voos. “Em rotas domésticas, observamos que a semana do dia 17 de novembro tem o menor preço médio para voos de ida e volta em classe econômica, custando R$ 1.847”, aponta.
“Para o viajante que escolheu um destino internacional, a semana mais econômica para reservar os voos é a que começa em 10 de novembro, com voos em média de R$5.200. Quanto mais o Natal e o Ano Novo se aproximam, mais os valores aumentam, então a antecedência fará toda a diferença para quem busca economizar na alta temporada”, completa.