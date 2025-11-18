Acesse sua conta
Quer viajar no fim do ano? Veja quais datas evitar para economizar nas passagens

Relatório indica melhores datas para reservar voos

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 11:00

Aeroporto de Salvador
Aeroporto de Salvador Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A cerca de um mês do início do verão, não são poucos os brasileiros que já organizaram os planos para as comemorações de fim de ano. Aqueles que ainda não garantiram o roteiro ideal para viajar, por sua vez, precisam se apressar. Isso porque, à medida que o tempo passa, os preços de passagens e hospedagens tendem a subir. E, segundo o relatório Check-in para sua Viagem: Natal e Ano Novo 2025, do KAYAK, já há algumas datas para evitar pelo alto custo.

Segundo levantamento, que analisou voos com partida entre 20 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, partindo de qualquer aeroporto brasileiro, o dia para evitar viajar de avião é 3 de janeiro, que tem as tarifas mais caras, com médias de R$ 2.622 na ida. Por mais inusitado que pareça, 31 de dezembro é o dia mais econômico para embarcar, com passagens com preços médios de R$ 1.227.

O KAYAK ressalta que, quem for retornar no Natal pode aproveitar o dia 25 de dezembro, quando os voos de volta custam em média R$1.237. Já para quem voltar após o Ano Novo, é melhor evitar o dia 3 de janeiro, que tem o valor médio de R$ 1.988 e movimentação mais alta.

10 destinos mais procurados para viajar no fim de ano

Recife (1º lugar) por Divulgação
Salvador (2º lugar) por Shutterstock
Maceió (3º lugar) por Freepik
São Paulo (4º lugar) por Divulgação
Fortaleza (5º lugar) por Divulgação/FCO Fontenele
Rio de Janeiro (6º lugar) por Wikimedia
Porto Seguro (7º lugar) por Divulgação/Prefeitura
Porto Alegre (8º lugar) por Rafa Neddermeyer
João Pessoa (9º lugar) por
Natal (10º lugar) por Setur Natal/Divulgação
1 de 10
Recife (1º lugar) por Divulgação

Para destinos internacionais, a data com passagens mais caras é dia 2 de janeiro, com valor médio de R$6.715. Por outro lado, o dia 3 de janeiro é o mais econômico para embarcar para terras estrangeiras, com voos de ida custando em média R$ 1.376.

Para quem deseja retornar antes do Ano Novo para o Brasil, o dia 24 de dezembro oferece o melhor preço, com média de R$ 1.619. Já quem pretende estender a viagem até 2026 pode voltar com tranquilidade, já que o valor mais alto previsto é em 21 de dezembro, custando R$ 11.559.

Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, ainda revela as datas mais indicadas para fazer as reservas dos voos. “Em rotas domésticas, observamos que a semana do dia 17 de novembro tem o menor preço médio para voos de ida e volta em classe econômica, custando R$ 1.847”, aponta.

“Para o viajante que escolheu um destino internacional, a semana mais econômica para reservar os voos é a que começa em 10 de novembro, com voos em média de R$5.200. Quanto mais o Natal e o Ano Novo se aproximam, mais os valores aumentam, então a antecedência fará toda a diferença para quem busca economizar na alta temporada”, completa.

