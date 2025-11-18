E O DOMINGÃO?

Como será o novo programa de Luciano Huck na Globo

Apresentador deve assumir atração inédita em canal pago da emissora

A Globo decidiu ampliar a presença de Luciano Huck na grade e já trabalha nos bastidores para lançar um novo projeto com o apresentador. Segundo informações divulgadas pelo blog Play, do jornal O Globo, o GNT desenvolve uma atração de entrevistas pensada especialmente para Huck, que segue firme no comando do Domingão.

A ideia é aproveitar a popularidade e a versatilidade do apresentador em um formato mais intimista, alinhado ao perfil do canal pago. O movimento lembra o que aconteceu recentemente com Angélica, que estreou o Angélica Ao Vivo no GNT e vem fortalecendo sua atuação fora da TV aberta.

Nos corredores da emissora, a avaliação é de que Huck tem potencial para atrair um novo público ao canal e fortalecer ainda mais o catálogo de programas de conversa e comportamento, um dos pilares do GNT.