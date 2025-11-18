ASTROLOGIA

Tarot desta terça (18 de novembro) aponta dia de equilíbrio e decisões certeiras

Temperança guia o astral e traz um convite para agir com calma, ajustar rotas e acolher oportunidades sutis

Heider Sacramento

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:22

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (18) chega com uma energia de serenidade que promete reorganizar a mente e abrir novos caminhos. Segundo a leitura do Tarot, o dia é regido por A Temperança, carta que simboliza equilíbrio, paciência e escolhas feitas com consciência, exatamente o tipo de movimento capaz de transformar o resto da semana.

A energia pede menos impulso e mais estratégia. É o momento ideal para respirar fundo, observar melhor os cenários e tomar decisões com clareza. Tudo o que for iniciado hoje flui com mais suavidade, desde conversas importantes até ajustes no trabalho e na vida financeira.

Tarot 1 de 24

A Temperança também abre espaço para reconciliações, acordos e entendimentos que antes pareciam difíceis. No amor, favorece diálogos leves que iluminam ruídos. No profissional, ajuda a enxergar caminhos antes escondidos, especialmente para quem aguarda retorno ou oportunidade.