TURISMO

Chapada Diamantina ganha rotas com cafés, frutas vermelhas e turismo sensorial

As novas rotas estão divididas em três temas

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:09

Chapada Diamntina Crédito: Rodrigo Amaral da Rocha/PANROTAS

A Chapada Diamantina, um dos principais destinos de natureza e aventura do Brasil, ganhou novas opções de turismo de experiência. Durante a 21ª edição da Rural Tur, realizada em Mucugê (BA), o Sebrae Bahia apresentou as Rotas Especiais da Chapada Diamantina, roteiros temáticos que unem agroturismo, cultura, gastronomia e vivências autênticas.

As novas rotas estão divididas em três temas: cafés especiais, frutas vermelhas e experiências sensoriais. Cada uma delas proporciona ao visitante a chance de conhecer a produção local, explorar os sabores da região e se conectar com as comunidades que mantêm vivas tradições e saberes.

“No Turismo, falamos muito que as vivências não precisam ser só memoráveis, elas precisam também ser altamente significativas. É você voltar pra casa e sentir que aquilo te transformou”, destacou Michelle Nonato, gestora do projeto de Turismo da Chapada pelo Sebrae Bahia.

Segundo o Sebrae, a iniciativa busca diversificar a imagem da Chapada Diamantina, promovendo experiências de valor agregado que revelam o melhor do turismo rural, sensorial, cultural e gastronômico.

Conheça as rotas

Rota dos Cafés Especiais: percorre fazendas em Mucugê, Ibicoara e Piatã, onde o visitante pode acompanhar todas as etapas da produção, sentir o aroma dos grãos e degustar cafés de qualidade reconhecida;

Rota das Frutas Vermelhas: apresenta plantações de morango, framboesa, amora preta e mirtilo em propriedades rurais de Mucugê e Palmeiras, destacando o potencial produtivo da região;

Rota Sensorial: localizada em Morro do Chapéu, reúne experiências que estimulam todos os sentidos, com degustação de vinhos, queijos, embutidos, produtos orgânicos, óleos essenciais e o cultivo das rosas do deserto.

Para o diretor técnico do Sebrae Bahia, Franklin Santos, as Rotas Especiais consolidam a vocação da região para produtos de excelência. “A Chapada sempre teve uma vocação muito forte para produtos de alta qualidade. E o Sebrae viu essa oportunidade de trabalhar a qualificação dessas propriedades e produtos em todas as etapas de produção”, afirmou.