CRIME

Homem é encontrado morto em Salvador enrolado em fita adesiva e com tiros na cabeça

Vítima foi localizada em Sussuarana na noite de segunda-feira (29)

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:32

Homem foi encontrado morto na Rua Haroldo Caíno Crédito: Reprodução

Uma imagem assustou moradores do bairro de Sussuarana, em Salvador, na noite de segunda-feira (29), quando um homem foi encontrado morto com diversas marcas de tiros na cabeça. O caso foi registrado na Rua Haroldo Caíno, onde a vítima foi localizada enrolada por fita plástica e sem sinais vitais.

Por conta do corpo, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que, por volta das 20h03, agentes da 48ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência. No local, os PMs constataram que a vítima estava morta e isolaram a área onde o corpo estava para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) respondeu que a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga a morte de um homem, sem identificação formal, vítima de disparos. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer a autoria e motivação do crime.