Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morre atropelado por ônibus em Salvador

Samu foi acionado, mas vítima não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:49

Ônibus
Ônibus Crédito: Divulgação/Semob

Um atropelamento envolvendo um ônibus terminou com a morte de um homem na manhã deste sábado (9), em Salvador. O acidente aconteceu na Estrada de Campinas, localizada no bairro da Boa Vista do São Caetano. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 9ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionadas após a denúncia de uma pessoa caída ao solo em decorrência do atropelamento. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram a ocorrência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e realizou os primeiros atendimentos no local. Apesar das tentativas de socorro, o homem não resistiu aos ferimentos, e a morte foi confirmada ainda na via.

Mais recentes

Imagem - O Kannalha anuncia mais duas edições do ‘Ensaio do Maridão’ no Pelourinho

O Kannalha anuncia mais duas edições do ‘Ensaio do Maridão’ no Pelourinho
Imagem - Destino turístico no Sul da Bahia proíbe consumação mínima em barracas de praia

Destino turístico no Sul da Bahia proíbe consumação mínima em barracas de praia
Imagem - Policial militar e suspeito morrem após confronto durante perseguição na Bahia

Policial militar e suspeito morrem após confronto durante perseguição na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa