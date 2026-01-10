Homem morre atropelado por ônibus em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:49
Um atropelamento envolvendo um ônibus terminou com a morte de um homem na manhã deste sábado (9), em Salvador. O acidente aconteceu na Estrada de Campinas, localizada no bairro da Boa Vista do São Caetano. A identidade da vítima não foi divulgada.
De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 9ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionadas após a denúncia de uma pessoa caída ao solo em decorrência do atropelamento. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram a ocorrência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e realizou os primeiros atendimentos no local. Apesar das tentativas de socorro, o homem não resistiu aos ferimentos, e a morte foi confirmada ainda na via.