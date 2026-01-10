SÃO CAETANO

Homem morre atropelado por ônibus em Salvador

Samu foi acionado, mas vítima não resistiu

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 15:49

Ônibus Crédito: Divulgação/Semob

Um atropelamento envolvendo um ônibus terminou com a morte de um homem na manhã deste sábado (9), em Salvador. O acidente aconteceu na Estrada de Campinas, localizada no bairro da Boa Vista do São Caetano. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia, equipes da 9ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionadas após a denúncia de uma pessoa caída ao solo em decorrência do atropelamento. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram a ocorrência.