Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Gustavo Garrido Gesteira foi localizado em um edifício na Ladeira da Barra, onde guardava canetas emagrecedoras e substâncias proibidas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2026 às 14:53

Dentista alvo de operação em Salvador
Dentista alvo de operação em Salvador Crédito: Reprodução

O dentista Gustavo Garrido Gesteira é o principal alvo da operação contra a venda clandestina de substâncias conhecidas como canetas emagrecedoras, realizada em Salvador, nesta quarta-feira (11). Ele foi localizado em um apartamento na Ladeira da Barra, onde foram apreendidos medicamentos e substâncias proibidas, segundo a polícia. 

Gustavo Garrido Gesteira é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi levado à delegacia com a esposa.

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador

Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução
1 de 5
Dentista alvo de operação contra revenda de canetas emagrecedoras em Salvador por Reprodução

"Lá [no apartamento] foram encontradas diversas canetas emagrecedoras, diversas substâncias proibidas que são utilizadas para a produção e comercialização dessas canetas. Todo material foi apreendido, assim como o nosso alvo e a esposa foram conduzidos para medidas judiciais cabíveis", disse o delegado Thomas Galdino, diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), sobre o apartamento do dentista. 

Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante e nove por mandado de prisão temporária nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, na capital, além das cidades de Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana.

Leia mais

Imagem - Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Imagem - Operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras prende 12 pessoas na Bahia

Operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras prende 12 pessoas na Bahia

De acordo com os policiais, o dentista é considerado o líder da rede criminosa. Ele é um dos sócios da clínica Medicina Oral, no bairro Cidade Jardim, e mantém ligação com uma farmácia localizada em São Paulo. O estabelecimento já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em novembro do ano passado. 

De acordo com informações disponibilizadas no site da clínica, a Medicina Oral possui mais de 14 anos de experiência no mercado e já atendeu mais de 20 mil pacientes. Entre as especialidades de Gustavo Garrido Gesteira apresentadas nos perfis da clínica estão: prótese dentária, clínica estética e odontologia digital. A reportagem não conseguiu contatar a defesa do dentista.

Operação

As investigações da operação Peptídeos indicam que o suspeito importava ou obtinha o princípio ativo utilizado em medicamentos destinados ao tratamento de diabetes, popularmente associados à perda de peso, e realizava a venda fracionada das doses, que eram revendidas para fins estéticos.

Além do apartamento do investigado, a operação também teve como alvos clínicas de medicina estética, dois hospitais, farmácias e profissionais da área de saúde. Os investigadores apontam indícios de participação de esteticistas e biomédicas no esquema. Uma biomédica, inclusive, foi presa em flagrante durante a ação.

A polícia  busca identificar outros envolvidos e mapear a extensão da rede responsável pela comercialização irregular das substâncias. A operação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon).

Mais recentes

Imagem - Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13)

Guitarrista Andrezza faz show gratuito no Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (13)
Imagem - Sobe para 13 número de presos em operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Sobe para 13 número de presos em operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras na Bahia
Imagem - Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador
02

Funcionários encontram rato morto dentro de hospital estadual em Salvador

Imagem - Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26
03

Saiba por que Babu Santana perdeu apartamento de R$ 270 mil após sair do BBB 26

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana