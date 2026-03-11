SALVADOR

Quem é dentista preso em prédio de luxo durante operação contra revenda de canetas emagrecedoras

Gustavo Garrido Gesteira foi localizado em um edifício na Ladeira da Barra, onde guardava canetas emagrecedoras e substâncias proibidas

Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2026 às 14:53

O dentista Gustavo Garrido Gesteira é o principal alvo da operação contra a venda clandestina de substâncias conhecidas como canetas emagrecedoras, realizada em Salvador, nesta quarta-feira (11). Ele foi localizado em um apartamento na Ladeira da Barra, onde foram apreendidos medicamentos e substâncias proibidas, segundo a polícia.

Gustavo Garrido Gesteira é investigado pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração e alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi levado à delegacia com a esposa.

"Lá [no apartamento] foram encontradas diversas canetas emagrecedoras, diversas substâncias proibidas que são utilizadas para a produção e comercialização dessas canetas. Todo material foi apreendido, assim como o nosso alvo e a esposa foram conduzidos para medidas judiciais cabíveis", disse o delegado Thomas Galdino, diretor do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), sobre o apartamento do dentista.

Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante e nove por mandado de prisão temporária nos bairros de Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul, na capital, além das cidades de Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana.

De acordo com os policiais, o dentista é considerado o líder da rede criminosa. Ele é um dos sócios da clínica Medicina Oral, no bairro Cidade Jardim, e mantém ligação com uma farmácia localizada em São Paulo. O estabelecimento já havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal em novembro do ano passado.

De acordo com informações disponibilizadas no site da clínica, a Medicina Oral possui mais de 14 anos de experiência no mercado e já atendeu mais de 20 mil pacientes. Entre as especialidades de Gustavo Garrido Gesteira apresentadas nos perfis da clínica estão: prótese dentária, clínica estética e odontologia digital. A reportagem não conseguiu contatar a defesa do dentista.

Operação

As investigações da operação Peptídeos indicam que o suspeito importava ou obtinha o princípio ativo utilizado em medicamentos destinados ao tratamento de diabetes, popularmente associados à perda de peso, e realizava a venda fracionada das doses, que eram revendidas para fins estéticos.

Além do apartamento do investigado, a operação também teve como alvos clínicas de medicina estética, dois hospitais, farmácias e profissionais da área de saúde. Os investigadores apontam indícios de participação de esteticistas e biomédicas no esquema. Uma biomédica, inclusive, foi presa em flagrante durante a ação.