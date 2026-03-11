POLÍCIA

Operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras prende 12 pessoas na Bahia

Prisões ocorreram em Salvador, RMS e interior

Wendel de Novais

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:01

Esquema de comercialização irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Doze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (11) durante uma operação que investiga um esquema de comercialização ilegal de substâncias divulgadas como canetas emagrecedoras na Bahia. As ações ocorreram em Salvador, em cidades da Região Metropolitana — como Lauro de Freitas e Camaçari — e também em Feira de Santana.

Ao todo, três suspeitos foram detidos em flagrante e outros nove tiveram a prisão decretada pela Justiça. Além das prisões, as equipes cumpriram 57 mandados de busca e apreensão em bairros da capital baiana, entre eles Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul. Também houve diligências na capital paulista.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam medicamentos e substâncias utilizadas originalmente no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo divulgadas irregularmente para fins estéticos e de perda de peso. Entre os produtos encontrados está a substância chamada “Retatrutide”, proibida no Brasil.

Segundo as investigações, os envolvidos fariam parte de uma rede estruturada que comercializava esses produtos de forma clandestina, muitas vezes sem prescrição médica e fora das normas sanitárias exigidas pela legislação. Os medicamentos eram divulgados principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagens.

Entre os alvos das medidas judiciais estão dois hospitais, sete clínicas de estética, uma loja de cosméticos, uma farmácia e diversos imóveis residenciais ligados a profissionais das áreas de saúde e estética. A polícia também apura indícios de armazenamento e transporte dos produtos sem controle sanitário adequado.