Operação que mira rede de revenda de canetas emagrecedoras prende 12 pessoas na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 11 de março de 2026 às 09:01
Doze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (11) durante uma operação que investiga um esquema de comercialização ilegal de substâncias divulgadas como canetas emagrecedoras na Bahia. As ações ocorreram em Salvador, em cidades da Região Metropolitana — como Lauro de Freitas e Camaçari — e também em Feira de Santana.
Ao todo, três suspeitos foram detidos em flagrante e outros nove tiveram a prisão decretada pela Justiça. Além das prisões, as equipes cumpriram 57 mandados de busca e apreensão em bairros da capital baiana, entre eles Valéria, Cajazeiras, Canabrava, Ondina, Barra, Pituba, Caminho das Árvores e Costa Azul. Também houve diligências na capital paulista.
Durante as buscas, os investigadores apreenderam medicamentos e substâncias utilizadas originalmente no tratamento de pacientes com diabetes tipo 2, mas que vinham sendo divulgadas irregularmente para fins estéticos e de perda de peso. Entre os produtos encontrados está a substância chamada “Retatrutide”, proibida no Brasil.
Segundo as investigações, os envolvidos fariam parte de uma rede estruturada que comercializava esses produtos de forma clandestina, muitas vezes sem prescrição médica e fora das normas sanitárias exigidas pela legislação. Os medicamentos eram divulgados principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagens.
Entre os alvos das medidas judiciais estão dois hospitais, sete clínicas de estética, uma loja de cosméticos, uma farmácia e diversos imóveis residenciais ligados a profissionais das áreas de saúde e estética. A polícia também apura indícios de armazenamento e transporte dos produtos sem controle sanitário adequado.
A ofensiva faz parte da Operação Peptídeos, realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio de mais de 200 policiais e equipes de diferentes departamentos da corporação, além do Departamento de Polícia Técnica, Vigilância Sanitária e da Polícia Militar.