Turistas francesas pagam R$200 em duas pimentas no Mercado Modelo e acionam a Polícia Militar

Irmãs pagaram valor acima da média por duas garrafas de pimenta que custavam apenas R$ 40

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:40

Comerciante ressarciu turistas em R$160 Crédito: Divulgação PM

Duas turistas francesas acionaram a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (9) após serem vítimas de uma cobrança indevida no Mercado Modelo, na Cidade Baixa, em Salvador. As irmãs relataram ter sofrido um prejuízo de R$160 durante a compra de condimentos em um dos boxes do centro comercial, um dos pontos turísticos mais visitados da capital baiana.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi procurada pelas turistas durante a tarde. Elas explicaram que selecionaram duas pequenas garrafas de pimenta, cujo valor total informado era de R$40. No entanto, ao final da transação, perceberam que haviam sido cobradas em R$200 pelos produtos.

Após a denúncia, os policiais militares deslocaram-se até o estabelecimento indicado. No local, um dos proprietários afirmou que a venda havia sido realizada por seu irmão. Diante da presença da autoridade policial e da contestação das vítimas, o comerciante optou por resolver o conflito imediatamente.

A situação foi encerrada com um acordo de ressarcimento no próprio local. O estabelecimento devolveu os R$160 cobrados a mais, e as turistas estrangeiras seguiram o roteiro de viagem após a recuperação do valor.

Em nota, a administração do Mercado Modelo reforçou a importância de conferir o valor nas máquinas de cartão antes da digitação da senha ou aproximação do pagamento para evitar fraudes ou erros de digitação.

