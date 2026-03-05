Confronto no Nordeste de Amaralina deixa quatro mortos em operação da Polícia Militar nesta quinta (5)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 5 de março de 2026 às 19:13
Quatro homens apontados como integrantes de uma facção criminosa morreram na tarde desta quinta-feira (5) após um confronto com a Polícia Militar no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O grupo foi localizado por guarnições que realizavam patrulhamento tático na região.
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes visualizaram cerca de dez homens armados durante a incursão. Ao tentarem realizar o cerco para a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros pelo bando. No revide, quatro suspeitos foram atingidos, enquanto o restante do grupo conseguiu fugir pelas vielas da localidade.
Os feridos foram socorridos pelas próprias guarnições e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, a Polícia Militar confirmou, em entrevista à TV Record, que o quarteto não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado na unidade de saúde.
Com os quatro homens, os policiais apreenderam armas de fogo e munições, carregadores e porções de entorpecentes prontos para comercialização.
Após o episódio, a Polícia Militar determinou o reforço das patrulhas em todo o Complexo do Nordeste de Amaralina para evitar retaliações e localizar os demais integrantes do grupo que fugiram. A corporação ressalta que informações sobre o paradeiro dos comparsas podem ser enviadas de forma anônima e sigilosa através do Disque Denúncia (181).