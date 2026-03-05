Acesse sua conta
Escândalo da Clivan: Mutirão de 138 cirurgias oftalmológicas não foi autorizado, diz SMS

Clínica funcionava sem alvará sanitário para mutirões e tentou regularizar dados após desastre

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 20:28

Clínica Clivan
Clínica Clivan Crédito: Reprodução/TV Bahia

Em mais um desdobramento do caso da clínica Clivan, denunciada na última terça-feira (3) por cerca de 150 pessoas que relataram complicações nos olhos após passarem por procedimentos no local, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) afirmou, nesta quinta-feira (5), que o último mutirão da instituição, realizado na sexta-feira (26), não teve autorização prévia da pasta.

Em nota para o CORREIO, a SMS afirmou que não autorizou a realização do mutirão e nem a execução dos 138 procedimentos cirúrgicos realizados. Uma auditoria identificou que a clínica tentou solicitar a autorização de oito procedimentos apenas no dia 2 de março, após o surgimento das complicações clínicas.

De acordo com a secretaria, a realização de cirurgias sem autorização prévia configura descumprimento do fluxo de regulação e da relação contratual com o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo classificada como "irregularidade gravíssima". Como medida imediata, o alvará sanitário da unidade foi suspenso e um processo administrativo foi instaurado para apurar as condições de funcionamento e os protocolos assistenciais.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) realizou fiscalizações na unidade e confirmou a abertura de uma sindicância para apurar a responsabilidade profissional dos médicos envolvidos. Caso sejam encontrados indícios suficientes de negligência ou imperícia, o caso avançará para um Processo Ético-Profissional, que pode resultar em sanções disciplinares.

A SMS continua o monitoramento de todos os pacientes operados no dia 26 de fevereiro e realiza o levantamento das pessoas que tiveram consultas ou exames agendados na clínica interditada, visando o remanejamento para outras unidades da rede pública.

O CORREIO tentou entrar em contato com a representação da clínica, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto.

