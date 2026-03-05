Homem é sequestrado em Mussurunga e encontrado em Barra de Pojuca; suspeitos fugiram durante resgate

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 5 de março de 2026 às 19:17
Um homem de 27 anos foi libertado de um cativeiro na região de Barra de Pojuca, no Litoral Norte do estado, durante uma operação da Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira (5). A vítima havia sido sequestrada horas antes, no bairro de Mussurunga, em Salvador, por um grupo criminoso que exigia valores sob a modalidade de extorsão mediante sequestro.
O resgate aconteceu após a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) rastrear a localização exata do imóvel utilizado pelos criminosos. No momento da ação policial, os criminosos conseguiram fugir do local. O imóvel foi periciado em busca de vestígios que possam levar à identificação dos autores. A vítima foi resgatada e encaminhada para prestar depoimento e receber suporte especializado.
Até o fechamento desta edição, não houve registro de prisões relacionadas ao caso, mas as unidades especializadas mantêm buscas na região da Barra de Pojuca e em cidades vizinhas. O inquérito policial segue em andamento na Delegacia Antissequestro.