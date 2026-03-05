SEQUESTRO EM SALVADOR

Homem é sequestrado em Mussurunga e encontrado em Barra de Pojuca; suspeitos fugiram durante resgate

Localização do cativeiro foi rastreada pela polícia

Nauan Sacramento

Publicado em 5 de março de 2026 às 19:17

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 27 anos foi libertado de um cativeiro na região de Barra de Pojuca, no Litoral Norte do estado, durante uma operação da Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira (5). A vítima havia sido sequestrada horas antes, no bairro de Mussurunga, em Salvador, por um grupo criminoso que exigia valores sob a modalidade de extorsão mediante sequestro.

O resgate aconteceu após a Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) rastrear a localização exata do imóvel utilizado pelos criminosos. No momento da ação policial, os criminosos conseguiram fugir do local. O imóvel foi periciado em busca de vestígios que possam levar à identificação dos autores. A vítima foi resgatada e encaminhada para prestar depoimento e receber suporte especializado.