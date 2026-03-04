Fim da linha para Sandra? Ernesto entra na mira da polícia em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (4)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de março de 2026 às 16:00
A casa está caindo para os vilões. No capítulo desta quarta-feira (4), Candinho perde de vez a paciência e garante a Celso que não vai descansar até ver Sandra atrás das grades novamente. A vilã, por sua vez, já está articulando o próximo golpe: o sequestro de Anabela.
No campo amoroso, o balde de água fria vai para Sônia. Lauro decide colocar um ponto final no casamento dos dois de uma vez por todas.
E para quem estava esperando justiça contra Ernesto, a hora chegou: Sabiá avisa Estela que a prisão preventiva do pilantra já foi solicitada. Será que ele consegue escapar dessa vez?
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.