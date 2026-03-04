NOVELA DAS 6

Fim da linha para Sandra? Ernesto entra na mira da polícia em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (4)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) e Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

A casa está caindo para os vilões. No capítulo desta quarta-feira (4), Candinho perde de vez a paciência e garante a Celso que não vai descansar até ver Sandra atrás das grades novamente. A vilã, por sua vez, já está articulando o próximo golpe: o sequestro de Anabela.



No campo amoroso, o balde de água fria vai para Sônia. Lauro decide colocar um ponto final no casamento dos dois de uma vez por todas.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

E para quem estava esperando justiça contra Ernesto, a hora chegou: Sabiá avisa Estela que a prisão preventiva do pilantra já foi solicitada. Será que ele consegue escapar dessa vez?