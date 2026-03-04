CRIME

Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante

Rapper Ghetts foi condenado pelo assassinato de um estudante em um atropelamento seguido de fuga

MetrópoIes

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:34

Ghetts Crédito: Reprodução

O rapper britânico Ghetts foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato de um estudante em um atropelamento seguido de fuga. De acordo com a acusação, ele dirigia acima do limite de velocidade e sob efeito de álcool no momento do crime.

