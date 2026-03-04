Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 4 de março de 2026 às 17:34
O rapper britânico Ghetts foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato de um estudante em um atropelamento seguido de fuga. De acordo com a acusação, ele dirigia acima do limite de velocidade e sob efeito de álcool no momento do crime.
Ghetts
Em dezembro de 2025, o artista, cujo nome verdadeiro é Justin Clarke-Samuel, se declarou culpado pela morte de Yubin Tamang, de 20 anos, em Londres. Ele também admitiu uma acusação adicional por conduzir perigosamente seu BMW M5 antes do acidente fatal.