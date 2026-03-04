Acesse sua conta
Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante

Rapper Ghetts foi condenado pelo assassinato de um estudante em um atropelamento seguido de fuga

  Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:34

O rapper britânico Ghetts foi condenado a 12 anos de prisão pelo assassinato de um estudante em um atropelamento seguido de fuga. De acordo com a acusação, ele dirigia acima do limite de velocidade e sob efeito de álcool no momento do crime.

Em dezembro de 2025, o artista, cujo nome verdadeiro é Justin Clarke-Samuel, se declarou culpado pela morte de Yubin Tamang, de 20 anos, em Londres. Ele também admitiu uma acusação adicional por conduzir perigosamente seu BMW M5 antes do acidente fatal.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

