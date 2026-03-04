Acesse sua conta
Isabella Scherer revela segunda gravidez ao posar com marido e filhos

Atriz e campeã do MasterChef compartilha novidade nas redes sociais em ensaio ao lado de Rodrigo Calazans e dos gêmeos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:44

Família de Isabella Scherer vai aumentar Crédito: Reprodução/Instagram

A família vai crescer! Isabella Scherer surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (4) ao anunciar que está esperando mais um bebê. A novidade foi revelada por meio de um ensaio em família, com a presença do marido, o modelo Rodrigo Calazans, e dos filhos gêmeos, Mel e Bento, de 3 anos.

Nas fotos publicadas nas redes sociais, a atriz aparece exibindo a barriga já em destaque, enquanto posa sorridente ao lado do marido e das crianças. Bem-humorada, ela fez referência à música Oops!... I Did It Again, de Britney Spears, sugerindo que a chegada do novo integrante foi uma surpresa especial para a família.

A publicação rapidamente foi tomada por mensagens de carinho de amigos e colegas famosos. Entre os comentários, nomes como Gabriela Medvedovsky, Giovanna Grigio e Renata Kuerten celebraram a novidade.

Campeã do MasterChef Brasil, Isabella já é mãe dos gêmeos, nascidos em agosto de 2022. Filha do ex-nadador Fernando Scherer, ela costuma compartilhar momentos da rotina em família nas redes sociais.

Até o momento, o casal não divulgou detalhes sobre o tempo de gestação ou o sexo do bebê.

