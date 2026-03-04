Babu Santana fará par romântico com Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, na TV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de março de 2026 às 17:19
Babu Santana ainda está confinado no BBB 26, mas o ator já tem um próximo trabalho engatilhado para a TV. Segundo informações divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo, ele vai dar vida ao par romântico do ator baiano Lucas Leto em uma nova série.
Babu Santana (BBB 20 e 26)
A produção se chamará Café com Canela e será realizada pelo Canal Brasil. A história é inspirada no filme homônimo lançado em 2017.
Além de Babu Santana, o elenco contará com nomes como Mariana Nunes, Fabrício Boliveira e Claudia Di Moura. O projeto também prevê participação de Taís Araújo em papel de destaque.
A trama acompanha a história de Margarida, uma professora que enfrenta um profundo abalo emocional após a morte do filho e precisa reconstruir a própria vida.
De acordo com a publicação, as gravações da série devem acontecer na Bahia entre julho e setembro deste ano.