Babu Santana fará par romântico com Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, na TV

Ator deve contracenar com Lucas Leto em adaptação de Café com Canela para a televisão

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:19

Babu e Lucas Leto Crédito: Reprodução

Babu Santana ainda está confinado no BBB 26, mas o ator já tem um próximo trabalho engatilhado para a TV. Segundo informações divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo, ele vai dar vida ao par romântico do ator baiano Lucas Leto em uma nova série.

A produção se chamará Café com Canela e será realizada pelo Canal Brasil. A história é inspirada no filme homônimo lançado em 2017.

Além de Babu Santana, o elenco contará com nomes como Mariana Nunes, Fabrício Boliveira e Claudia Di Moura. O projeto também prevê participação de Taís Araújo em papel de destaque.

A trama acompanha a história de Margarida, uma professora que enfrenta um profundo abalo emocional após a morte do filho e precisa reconstruir a própria vida.