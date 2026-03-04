Acesse sua conta
Hospital atualiza estado de saúde de Marquito; humorista recebe cuidado intensivo

Humorista sofreu acidente de moto após mal súbito e passou por cirurgia na coluna

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:54

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nipo-Brasileiro, na Zona Norte de São Paulo. A atualização foi divulgada nesta quarta-feira (4) por meio de boletim médico.

Segundo o hospital, o quadro clínico permanece estável, sem alterações relevantes em relação às avaliações anteriores. A equipe médica informou que o paciente continua sob monitoramento constante e recebendo suporte intensivo.

Marquito sofreu um acidente no dia 24 de fevereiro, quando caiu enquanto pilotava uma motocicleta após ter um mal súbito. Ele sofreu uma lesão na coluna e chegou a ser colocado em coma induzido.

Na sexta-feira (27), o humorista passou por uma cirurgia considerada delicada, que durou cerca de quatro horas. De acordo com a equipe que acompanha o artista, o procedimento ocorreu conforme o planejado e sem intercorrências.

Em boletim divulgado anteriormente, os médicos informaram que ele foi extubado e iniciou sessões de fisioterapia respiratória, além das primeiras etapas da reabilitação motora, realizadas conforme a evolução clínica.

Quem é Marquito

Marquito ganhou notoriedade na televisão ao integrar o elenco do Programa do Ratinho, onde ficou conhecido pelo estilo irreverente e pelas participações humorísticas. Ao longo da carreira, também trabalhou em circos, atuou como ator e chegou a se eleger vereador em São Paulo.

Sobrinho do apresentador Raul Gil, ele nasceu em 1960, na capital paulista, e construiu trajetória marcada por passagens pela televisão e pelo humor popular.

