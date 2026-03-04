Acesse sua conta
Grife lança caixão de oncinha e produto esgota em minutos

O produto é mais um da série de lançamentos inusitados da Supreme, que já vendeu potes de ração, martelos e extintores de incêndio

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:04

Caixão de oncinha Crédito: Divulgação

A Supreme, grife conhecida pelos produtos polêmicos e cheios de hype, acaba de lançar um caixão funcional estampado com o logotipo da marca. Com interior forrado com animal print de onça, o item fúnebre já teve todas as suas unidades vendidas, com valor de R$ 20 mil cada.

Enterro fashion

O caixão da Supreme é fabricado em parceria com o fabricante especializado Titan Casket e tem cerca de 81 kg de peso, alças reforçadas e interior ajustável. Ou seja, o produto é funcional e pode ser usado em enterros reais, não apenas como peça decorativa.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

