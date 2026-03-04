Grife lança caixão de oncinha e produto esgota em minutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 4 de março de 2026 às 18:04
A Supreme, grife conhecida pelos produtos polêmicos e cheios de hype, acaba de lançar um caixão funcional estampado com o logotipo da marca. Com interior forrado com animal print de onça, o item fúnebre já teve todas as suas unidades vendidas, com valor de R$ 20 mil cada.
Caixão de oncinha
Enterro fashion
O caixão da Supreme é fabricado em parceria com o fabricante especializado Titan Casket e tem cerca de 81 kg de peso, alças reforçadas e interior ajustável. Ou seja, o produto é funcional e pode ser usado em enterros reais, não apenas como peça decorativa.