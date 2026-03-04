HBO

Rivalidade Ardente: série gay de sucesso vai ganhar segunda temporada

Série sobre romance entre jogadores de hóquei conquistou fãs nas redes e já tem continuação confirmada

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:09

Rivalidade Ardente Crédito: Reprodução

A série Rivalidade Ardente, que se tornou um fenômeno entre fãs de romances LGBTQIA+ ao retratar a relação proibida entre dois jogadores de hóquei, já tem uma segunda temporada confirmada. No entanto, os novos episódios ainda devem demorar para chegar.

A produção, disponível na HBO Max, acompanha a história de Shane Hollander e Ilya Rozanov, rivais dentro do gelo que acabam desenvolvendo uma relação amorosa enquanto tentam lidar com a pressão das carreiras esportivas.

Rivalidade Ardente 1 de 5

Baseada nos livros de Rachel Reid, a trama adapta o romance Heated Rivalry, publicado em 2019, que faz parte de uma série literária centrada em relacionamentos entre atletas de hóquei.

Quando estreia a nova temporada

Em entrevista à Variety, o criador da série, Jacob Tierney, confirmou que a segunda temporada está nos planos, mas não deve estrear antes de 2027.

Segundo ele, o desenvolvimento dos roteiros ainda está em fase inicial e a equipe prefere não apressar a produção apenas por causa da popularidade da série.

Tierney explicou que o objetivo é evitar um intervalo muito longo entre as temporadas, mas garantir que os novos episódios mantenham a qualidade que conquistou o público.