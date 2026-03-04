Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rivalidade Ardente: série gay de sucesso vai ganhar segunda temporada

Série sobre romance entre jogadores de hóquei conquistou fãs nas redes e já tem continuação confirmada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:09

Rivalidade Ardente
Rivalidade Ardente Crédito: Reprodução

A série Rivalidade Ardente, que se tornou um fenômeno entre fãs de romances LGBTQIA+ ao retratar a relação proibida entre dois jogadores de hóquei, já tem uma segunda temporada confirmada. No entanto, os novos episódios ainda devem demorar para chegar.

A produção, disponível na HBO Max, acompanha a história de Shane Hollander e Ilya Rozanov, rivais dentro do gelo que acabam desenvolvendo uma relação amorosa enquanto tentam lidar com a pressão das carreiras esportivas.

Rivalidade Ardente

Rivalidade Ardente por Reprodução
Rivalidade Ardente por Reprodução
Rivalidade Ardente por Reprodução
Rivalidade Ardente por Reprodução
Rivalidade Ardente por Reprodução
1 de 5
Rivalidade Ardente por Reprodução

Baseada nos livros de Rachel Reid, a trama adapta o romance Heated Rivalry, publicado em 2019, que faz parte de uma série literária centrada em relacionamentos entre atletas de hóquei.

Quando estreia a nova temporada

Em entrevista à Variety, o criador da série, Jacob Tierney, confirmou que a segunda temporada está nos planos, mas não deve estrear antes de 2027.

Segundo ele, o desenvolvimento dos roteiros ainda está em fase inicial e a equipe prefere não apressar a produção apenas por causa da popularidade da série.

Tierney explicou que o objetivo é evitar um intervalo muito longo entre as temporadas, mas garantir que os novos episódios mantenham a qualidade que conquistou o público.

Enquanto a continuação não chega, fãs seguem acompanhando a história do casal Shane e Ilya nos livros da franquia, que dão continuidade ao romance apresentado na primeira temporada da adaptação televisiva.

Mais recentes

Imagem - Poze do Rodo questiona ação policial em caso de estupro coletivo

Poze do Rodo questiona ação policial em caso de estupro coletivo
Imagem - Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante

Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante
Imagem - Sem noivado? Revelação estremece relacionamento de João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4)

Sem noivado? Revelação estremece relacionamento de João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas
01

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
02

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos