Rivalidade Ardente: série gay de sucesso vai ganhar segunda temporada

Fernanda Varela
Publicado em 4 de março de 2026 às 17:09
A série Rivalidade Ardente, que se tornou um fenômeno entre fãs de romances LGBTQIA+ ao retratar a relação proibida entre dois jogadores de hóquei, já tem uma segunda temporada confirmada. No entanto, os novos episódios ainda devem demorar para chegar.
A produção, disponível na HBO Max, acompanha a história de Shane Hollander e Ilya Rozanov, rivais dentro do gelo que acabam desenvolvendo uma relação amorosa enquanto tentam lidar com a pressão das carreiras esportivas.
Rivalidade Ardente
Baseada nos livros de Rachel Reid, a trama adapta o romance Heated Rivalry, publicado em 2019, que faz parte de uma série literária centrada em relacionamentos entre atletas de hóquei.
Quando estreia a nova temporada
Em entrevista à Variety, o criador da série, Jacob Tierney, confirmou que a segunda temporada está nos planos, mas não deve estrear antes de 2027.
Segundo ele, o desenvolvimento dos roteiros ainda está em fase inicial e a equipe prefere não apressar a produção apenas por causa da popularidade da série.
Tierney explicou que o objetivo é evitar um intervalo muito longo entre as temporadas, mas garantir que os novos episódios mantenham a qualidade que conquistou o público.
Enquanto a continuação não chega, fãs seguem acompanhando a história do casal Shane e Ilya nos livros da franquia, que dão continuidade ao romance apresentado na primeira temporada da adaptação televisiva.