Round 6 ganhará reality com celebridades; veja quem está no elenco

Nova competição inspirada na série reunirá artistas, atletas e influenciadores em provas estratégicas

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:50

Round 6 terá edição especial com celebridades; confira o elenco Crédito: Divulgação

A Netflix anunciou que vai expandir o universo de Round 6 com uma nova competição estrelada por celebridades. O reality, intitulado Squid Game: The VIP Challenge, colocará nomes conhecidos em provas inspiradas nos desafios da produção sul-coreana.

De acordo com a plataforma, os participantes precisarão usar inteligência, estratégia e habilidades físicas para avançar nas disputas. A data de estreia do programa ainda não foi divulgada.

Entre os nomes confirmados estão Mel B, integrante do grupo Spice Girls, e o jogador da NBA Tristan Thompson. O elenco também reúne veteranos de realities, como Dylan Efron, Hannah Godwin e Kim Zolciak.

Completam a lista a criadora de conteúdo Kristy Sarah, o corretor imobiliário Ryan Serhant e o DJ DJ Viper, vencedor do voto popular em Round 6: O Desafio.

Expansão do universo de Round 6

O novo projeto faz parte da expansão da franquia iniciada com a série que acompanha personagens endividados participando de jogos inspirados em brincadeiras infantis. Na trama original, os desafios envolvem alto risco e apenas um participante sobrevive.