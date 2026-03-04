Round 6 ganhará reality com celebridades; veja quem está no elenco

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de março de 2026 às 16:50
A Netflix anunciou que vai expandir o universo de Round 6 com uma nova competição estrelada por celebridades. O reality, intitulado Squid Game: The VIP Challenge, colocará nomes conhecidos em provas inspiradas nos desafios da produção sul-coreana.
De acordo com a plataforma, os participantes precisarão usar inteligência, estratégia e habilidades físicas para avançar nas disputas. A data de estreia do programa ainda não foi divulgada.
Round 6
Entre os nomes confirmados estão Mel B, integrante do grupo Spice Girls, e o jogador da NBA Tristan Thompson. O elenco também reúne veteranos de realities, como Dylan Efron, Hannah Godwin e Kim Zolciak.
Completam a lista a criadora de conteúdo Kristy Sarah, o corretor imobiliário Ryan Serhant e o DJ DJ Viper, vencedor do voto popular em Round 6: O Desafio.
Expansão do universo de Round 6
O novo projeto faz parte da expansão da franquia iniciada com a série que acompanha personagens endividados participando de jogos inspirados em brincadeiras infantis. Na trama original, os desafios envolvem alto risco e apenas um participante sobrevive.
Em 2023, a plataforma já havia lançado o reality Round 6: O Desafio, que reuniu 456 competidores reais disputando um prêmio milionário. Agora, a nova edição aposta em celebridades para ampliar o alcance do formato entre os fãs da série.