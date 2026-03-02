HOMENAGEM

Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Discurso de Seth Rogen arrancou aplausos e lágrimas na plateia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:19

Catherine O'Hara em "The Last of Us" Crédito: DIvulgação

A noite do último domingo (1) foi marcada por emoção e saudade. Catherine O’Hara foi anunciada como vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia no The Actors Awards, apenas um mês após sua morte, aos 71 anos.

A consagração veio por sua atuação na série 'O Estúdio', trabalho que marcou mais um capítulo na trajetória da artista. Embora não estivesse presente para receber a estatueta, seu nome foi celebrado com aplausos de pé, uma despedida simbólica de colegas que acompanharam sua carreira de perto.

A atriz Catherine O'Hara faleceu aos 71 anos

Quem subiu ao palco para representar o elenco foi Seth Rogen, protagonista da produção. Visivelmente emocionado, ele falou sobre a generosidade e a força da colega nos bastidores. Segundo o ator, Catherine teria se sentido profundamente honrada por ser reconhecida por outros intérpretes, algo que ela valorizava imensamente.

Rogen destacou ainda uma característica que, segundo ele, definia a atriz: a capacidade de ser acolhedora e gentil sem nunca diminuir o próprio talento. "Ela sabia do que era capaz e queria entregar o melhor todos os dias", afirmou.

A morte da atriz foi registrada em 30 de janeiro deste ano. De acordo com informações divulgadas pelo Gabinete Médico Legista do Condado de Los Angeles e repercutidas pelo TMZ, a causa imediata foi uma embolia pulmonar, um coágulo sanguíneo nos pulmões. O laudo também apontou câncer retal como condição subjacente.