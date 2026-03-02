Acesse sua conta
Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Discurso de Seth Rogen arrancou aplausos e lágrimas na plateia

  Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:19

Catherine O'Hara em
Catherine O'Hara em "The Last of Us" Crédito: DIvulgação

A noite do último domingo (1) foi marcada por emoção e saudade. Catherine O’Hara foi anunciada como vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia no The Actors Awards, apenas um mês após sua morte, aos 71 anos.

A consagração veio por sua atuação na série 'O Estúdio', trabalho que marcou mais um capítulo na trajetória da artista. Embora não estivesse presente para receber a estatueta, seu nome foi celebrado com aplausos de pé, uma despedida simbólica de colegas que acompanharam sua carreira de perto.

A atriz Catherine O'Hara faleceu aos 71 anos

Catherine O'Hara em 'Esqueceram de Mim' por DIvulgação
Jim Carrey, Catherine O'Hara, Jane Adams e Jennifer Coolidge em "Desventuras em Série" por DIvulgação
Catherine O'Hara em "Os fantasmas se divertem" (1988) por DIvulgação
Catherine O'Hara em "The Last of Us" por DIvulgação
Catherine O'Hara com Seth Rogen em "O Estúdio" por DIvulgação
Catherine O'Hara em 'Esqueceram de Mim' por DIvulgação
Catherine O'Hara na série "Schitt’s Creek" (2015) por DIvulgação
1 de 7
Catherine O'Hara em 'Esqueceram de Mim' por DIvulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Quem subiu ao palco para representar o elenco foi Seth Rogen, protagonista da produção. Visivelmente emocionado, ele falou sobre a generosidade e a força da colega nos bastidores. Segundo o ator, Catherine teria se sentido profundamente honrada por ser reconhecida por outros intérpretes, algo que ela valorizava imensamente.

Rogen destacou ainda uma característica que, segundo ele, definia a atriz: a capacidade de ser acolhedora e gentil sem nunca diminuir o próprio talento. "Ela sabia do que era capaz e queria entregar o melhor todos os dias", afirmou.

A morte da atriz foi registrada em 30 de janeiro deste ano. De acordo com informações divulgadas pelo Gabinete Médico Legista do Condado de Los Angeles e repercutidas pelo TMZ, a causa imediata foi uma embolia pulmonar, um coágulo sanguíneo nos pulmões. O laudo também apontou câncer retal como condição subjacente.

Com uma carreira sólida e versátil, muitos a eternizaram como a inesquecível mãe de Kevin McCallister nos dois primeiros filmes da franquia 'Home Alone' (Esqueceram de Mim), estrelada por Macaulay Culkin. 

Tags:

Cinema Atriz Prêmio Catherine O'hara

