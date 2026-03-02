FAMOSOS

Tati Machado emociona ao desabafar sobre perda do filho: 'Vida virou de cabeça pra baixo'

Apresentadora contou como tenta reorganizar a rotina após a perda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:06

Tati Machado desabafa sobre a perda do filho Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Tati Machado, de 34 anos, abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre o luto pela morte do filho, Rael. O bebê, fruto do casamento com o cineasta Bruno Monteiro, faleceu em maio de 2025, quando a gestação estava com 33 semanas.

Em uma sequência de vídeos emocionados, Tati contou que os domingos têm sido especialmente difíceis desde que sua "vida virou de cabeça pra baixo", como ela mesma definiu.

Segundo a jornalista, o início de cada semana traz uma sensação agridoce. Planejar os próximos dias sem a presença do filho reforça a ausência. Ela explicou que se pega organizando compromissos e rotinas que nunca chegaram a incluir o bebê da forma como imaginou e isso desperta uma mistura de frustração, saudade e questionamentos.

Com lágrimas nos olhos, Tati disse que, apesar da dor, sente o filho presente de outra maneira. No coração e nos pensamentos, afirma manter uma conexão intensa com ele. Ainda assim, admite que os domingos costumam evidenciar o vazio deixado pela perda.

A apresentadora também explicou por que decidiu compartilhar um momento tão íntimo. Para ela, mostrar vulnerabilidade é uma forma de lembrar que nem sempre a vida é perfeita, mesmo quando, nas redes sociais, tudo parece leve.