Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tati Machado emociona ao desabafar sobre perda do filho: 'Vida virou de cabeça pra baixo'

Apresentadora contou como tenta reorganizar a rotina após a perda

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:06

Tati Machado desabafa sobre a perda do filho Crédito: Reprodução/Instagram 

A apresentadora Tati Machado, de 34 anos, abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre o luto pela morte do filho, Rael. O bebê, fruto do casamento com o cineasta Bruno Monteiro, faleceu em maio de 2025, quando a gestação estava com 33 semanas.

Em uma sequência de vídeos emocionados, Tati contou que os domingos têm sido especialmente difíceis desde que sua "vida virou de cabeça pra baixo", como ela mesma definiu.

Tati Machado em desabafo sobre perda do filho

Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Tati Machado e Bruno Monteiro por Reprodução/Instagram
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram
Renata Capucci revela perda de três filhos em entrevista com Tati Machado por Reprodução/TV Globo
Tati Machado fala sobre luto e confirma retorno ao 'Mais Você' por Reprodução/TV Globo
Tati Machado por Reprodução/Instagram
Tati Machado por Reprodução/Redes Sociais
Tati Machado e o marido, Bruno Monteiro por Reprodução/Redes Sociais
Nota divulgada por Tati Machado no Instagram por Reprodução/Instagram
1 de 10
Tati Machado chora em desabafo sobre perda do filho por Reprodução/Instagram

Segundo a jornalista, o início de cada semana traz uma sensação agridoce. Planejar os próximos dias sem a presença do filho reforça a ausência. Ela explicou que se pega organizando compromissos e rotinas que nunca chegaram a incluir o bebê da forma como imaginou e isso desperta uma mistura de frustração, saudade e questionamentos.

Com lágrimas nos olhos, Tati disse que, apesar da dor, sente o filho presente de outra maneira. No coração e nos pensamentos, afirma manter uma conexão intensa com ele. Ainda assim, admite que os domingos costumam evidenciar o vazio deixado pela perda.

Leia mais

Imagem - Márcia Sensitiva revela qual será o pior dia de 2026 e faz alerta: 'Fique quieto e reze'

Márcia Sensitiva revela qual será o pior dia de 2026 e faz alerta: 'Fique quieto e reze'

Imagem - Vídeo mostra 'premonição' de integrante dos Mamonas Assassinas horas antes da tragédia; relembre

Vídeo mostra 'premonição' de integrante dos Mamonas Assassinas horas antes da tragédia; relembre

Imagem - Gravidez, sequestro e acerto de contas; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de março)

Gravidez, sequestro e acerto de contas; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de março)

A apresentadora também explicou por que decidiu compartilhar um momento tão íntimo. Para ela, mostrar vulnerabilidade é uma forma de lembrar que nem sempre a vida é perfeita, mesmo quando, nas redes sociais, tudo parece leve.

Ela destacou que dividir sentimentos ajuda a organizar a mente e aliviar o peso das emoções, seja conversando com familiares, amigos ou com quem a acompanha online. "Colocar para fora" virou parte do processo de reconstrução.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tati Machado adota novo membro para a família e exibe na web

Renata Capucci revela perda de três filhos em entrevista com Tati Machado: 'Meu mundo desabou'

Tati Machado volta ao 'Mais Você' após perda do filho e se emociona com Ana Maria Braga

Tati Machado desabafa sobre perda do filho e anuncia retorno ao ‘Mais Você’

Tati Machado lamenta um mês da morte de Rael: 'Dói profundamente'

Tags:

Tati Machado Gravidez Bebê Apresentadora

Mais recentes

Imagem - Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte
Imagem - O Eclipse da Lua de Sangue em Virgem muda tudo e provoca viradas importantes para todos os signos nesta semana decisiva

O Eclipse da Lua de Sangue em Virgem muda tudo e provoca viradas importantes para todos os signos nesta semana decisiva
Imagem - Homem corre 5 km dentro do banheiro de avião para cumprir meta diária de exercício; VÍDEO

Homem corre 5 km dentro do banheiro de avião para cumprir meta diária de exercício; VÍDEO

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil
01

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico
02

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
03

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
04

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)