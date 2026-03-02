FAMOSOS

Virginia Fonseca revela quantos quilos perdeu após o Carnaval

Influenciadora estreou como rainha de bateria da Grande Rio em 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:32

Virginia Fonseca no Desfile das Campeãs Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revelou aos seguidores quantos quilos perdeu desde o fim dos compromissos do Carnaval 2026, quando estreou como rainha de bateria da Grande Rio. A apresentadora postou uma foto exibindo o corpo definido em frente ao espelho da academia da casa do namorado, o jogador de futebol Vini Jr., na Espanha, e contou que perdeu 5kg.

"Perdi cinco quilos pós-desfile. Não imediatamente, viu? Depois do desfile, não sei quantos quilos perdi, não pesei", afirmou a loira, que cruzou a Sapucaí na noite de 17 de fevereiro, à frente dos ritmistas da escola de samba. Como a Grande Rio amargou apenas o 8º lugar, Virginia não retornou para o Desfile das Campeãs no dia 21 e acompanhou a passagem das seis mais bem colocadas do Grupo Especial do Rio de Janeiro em um camarote.

Na publicação, a influenciadora detalhou que estava pesando 67 quilos no dia do desfile, enquanto, no último sábado (28), já estava com 62 quilos. Segundo ela, o emagrecimento não era um objetivo. "Não foi algo que queria. Ganhei três quilos para desfilar e queria manter, mas, enfim, já, já volto. Sem pressa", completou.