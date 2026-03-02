Acesse sua conta
Homem corre 5 km dentro do banheiro de avião para cumprir meta diária de exercício; VÍDEO

Influenciador ficou quase 1h improvisando uma corrida dentro do espaço minúsculo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:51

Dom Stroh
Dom Stroh Crédito: Reprodução/Instagram

Um influenciador fitness resolveu usar métodos nada convencionais para manter sua meta diária de correr 5km. Ao se deparar com um voo de 11 horas, o alemão Dom Stroh improvisou e 'transformou' o banheiro do avião em uma pista de corrida. Um vídeo postado por ele nas redes sociais mostra o corredor girando em círculos dentro do espaço minúsculo para atingir seu objetivo.

A publicação inicia com Dom ajustando a câmera, colocando seu óculos de sol de corrida e, em seguida, acionando o relógio digital para começar o 'treino'. Em seguida, ele começa a tentar correr pelo local, chegando até mesmo a subir na tampa fechada do vaso sanitário. A imagem também mostra dados do famoso aplicativo Strava, que indicam que o influenciador fez 5,53km em 59 minutos e 32 segundos.

O vídeo já tem 1,4 milhão de visualizações no TikTok, com mais de 150 comentários. Alguns internautas, inclusive, questionaram se as cenas eram reais ou parte de uma brincadeira.

"Enquanto isso, eu esperando para ir ao banheiro"; "É ok tirar um dia de folga"; "Meu gato tentando ficar confortável na cama"; "Isso é tão burro e hilário ao mesmo tempo"; "Enquanto isso, o piloto mandando os passageiros apertarem os cintos por estarem passando por uma turbulência repentina"; "Espero que isso seja inteligência artificial" e "Não conta a velocidade do avião?" foram alguns dos comentários deixados pelos usuários.

@dom.stroh

♬ Timeless - The Weeknd & Playboi Carti

Tags:

Avião Corrida Exercício Exercícios Físicos dom Stroh

