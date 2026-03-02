PODE ISSO?

Homem corre 5 km dentro do banheiro de avião para cumprir meta diária de exercício; VÍDEO

Influenciador ficou quase 1h improvisando uma corrida dentro do espaço minúsculo

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:51

Dom Stroh Crédito: Reprodução/Instagram

Um influenciador fitness resolveu usar métodos nada convencionais para manter sua meta diária de correr 5km. Ao se deparar com um voo de 11 horas, o alemão Dom Stroh improvisou e 'transformou' o banheiro do avião em uma pista de corrida. Um vídeo postado por ele nas redes sociais mostra o corredor girando em círculos dentro do espaço minúsculo para atingir seu objetivo.

A publicação inicia com Dom ajustando a câmera, colocando seu óculos de sol de corrida e, em seguida, acionando o relógio digital para começar o 'treino'. Em seguida, ele começa a tentar correr pelo local, chegando até mesmo a subir na tampa fechada do vaso sanitário. A imagem também mostra dados do famoso aplicativo Strava, que indicam que o influenciador fez 5,53km em 59 minutos e 32 segundos.

O vídeo já tem 1,4 milhão de visualizações no TikTok, com mais de 150 comentários. Alguns internautas, inclusive, questionaram se as cenas eram reais ou parte de uma brincadeira.