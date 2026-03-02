Acesse sua conta
Globo exibe documentário sobre os Mamonas Assassinas nesta segunda (2)

'Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú' relembra o fenômeno da banda e traz depoimentos inéditos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 12:30

Mamonas Assassinas fez sucesso no começo dos anos 90
Mamonas Assassinas fez sucesso no começo dos anos 90 Crédito: Reprodução

A TV Globo exibe nesta segunda-feira (2) o documentário 'Mamonas - Eu Te Ai Lóve Iú', uma produção especial que marca os 30 anos da morte da banda Mamonas Assassinas. O especial vai ao ar após o Big Brother Brasil 26 e promete emocionar o público que cresceu cantando os sucessos do grupo.

O longa revisita a trajetória meteórica dos cinco jovens de Guarulhos que, em 1995, se transformaram em um dos maiores fenômenos da música brasileira. Com apenas um álbum lançado, a banda vendeu mais de 3 milhões de cópias e conquistou o país com letras bem-humoradas, performances escrachadas e carisma inigualável.

30 anos sem Mamonas Assassinas - show em Salvador

A produção relembra também o dia que parou o Brasil: 2 de março de 1996. Após um show em Brasília, o avião que levava o grupo caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo, matando todos a bordo. A comoção foi nacional. O vocalista Dinho, o guitarrista Bento, o baixista Júlio, o baterista Sérgio e o tecladista Samuel se despediam cedo demais, mas entravam definitivamente para a história.

O documentário traz entrevistas com nomes como Serginho Groisman, Tom Cavalcante e Cláudio Manoel, além de artistas impactados pelo sucesso do grupo. Há ainda relatos de bastidores e imagens raras que ajudam a reconstruir a dimensão do fenômeno.

Um dos momentos mais tocantes é o depoimento de Valéria Zopello, namorada de Dinho na época. Ela revela que havia um assento reservado para ela no voo que caiu, mas que, na última hora, o próprio cantor pediu que ela não embarcasse. 

O especial também revisita a intensa presença da banda na televisão nos anos 90, incluindo participações marcantes no Domingão do Faustão, apresentado por Fausto Silva. O sucesso era tão grande que executivos disputavam a presença do grupo na programação.

O documentário tem direção de Felipe Awi e produção do Núcleo de Documentários dos Estúdios Globo, liderado por Pedro Bial.

Acidente tv Globo Mamonas Assassinas Globo Banda

