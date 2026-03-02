INTERNET

Lembra dela? Garotinha de meme famoso reaparece 13 anos após viralizar e fala sobre fama inesperada

Jovem que virou reação clássica da internet ainda bebê retorna às redes sociais e comenta impacto da viralização na própria vida

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:08

Chloe Clem Crédito: Reprodução

Se existe uma expressão capaz de resumir o clássico “sério mesmo?” da internet, ela pertence a Chloe Clem. Conhecida mundialmente pelo meme “Chloe olhando de lado”, a jovem reapareceu nas redes sociais mais de uma década após viralizar ainda criança e decidiu contar como foi crescer sob a fama inesperada.

Hoje com 15 anos, Chloe publicou um vídeo no YouTube no fim de janeiro de 2026 anunciando o retorno à internet. “Oi, pessoal, adivinhem quem sou eu? Sou a Chloe. Estou de volta”, disse, ao afirmar que pretende voltar a produzir conteúdos com frequência.

O meme surgiu em 2013, quando sua mãe publicou o vídeo “A surpresa de Lily na Disneylândia… de novo!”. Enquanto a irmã mais velha chorava ao descobrir que viajaria para a Disney, Chloe, então com dois anos, reagiu com um olhar desconfiado para a câmera. A expressão rapidamente se espalhou pelas redes sociais e se tornou uma das imagens mais reconhecidas da cultura digital.

O vídeo ultrapassou milhões de visualizações no YouTube e ganhou força especialmente no Tumblr, onde a imagem passou a ser usada como reação para situações de surpresa ou descrença.

Como foi crescer depois do meme

No novo vídeo, Chloe contou que se mudou recentemente e tenta reconstruir a rotina longe da exposição intensa da infância. Estudante do ensino médio, ela afirmou gostar de basquete, acompanhar o Golden State Warriors e ser fã do jogador Stephen Curry, além de assistir animes como Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e Naruto.

A mãe da jovem, Katie Clem, já havia explicado em entrevistas que a viralização trouxe oportunidades, mas também dúvidas sobre os limites da exposição infantil na internet. Em 2021, a imagem original do meme foi vendida como NFT por cerca de US$ 74 mil, valor que ajudou nas despesas familiares ao longo dos anos.

Apesar da repercussão mundial, Chloe afirmou que a fama não a transformou em milionária. Segundo ela, muitas pessoas acreditam que o sucesso online garantiu fortuna imediata, algo que não aconteceu.