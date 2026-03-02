DECORAÇÃO

4 lojas de decoração em São Paulo que você precisa conhecer em 2026

Roteiro reúne lojas com variedade, utilidades e objetos que transformam qualquer ambiente no Brás e Pari

A Agência Correio

Gabriela Barbosa

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:00

Em 2026, o circuito de decoração do Brás cresce e se torna destino certo para renovar a casa com estilo e economia Crédito: Freepik

O Brás, tradicional polo comercial em São Paulo, expande seu destaque em 2026 também para decoração. Entre galpões e ruas cheias de movimento, o bairro oferece lojas que atendem tanto profissionais quanto consumidores finais que querem renovar a casa.

O circuito concentra lojas que vendem desde artigos utilitários até objetos decorativos variados. Com preços competitivos e novidades frequentes, a região entre Brás e Pari proporciona soluções práticas para todos os tipos de ambiente.

Confira quatro lojas que ajudam a entender por que o Brás virou referência em decoração, com opções para diferentes estilos e orçamentos.

1- Marzzallo Presentes

A Marzzallo Presentes reúne uma seleção ampla de artigos decorativos e utilidades que unem função e estética, permitindo compor salas, cozinhas e áreas externas de forma prática e elegante.

A loja atende lojistas e consumidores finais, oferecendo peças que variam do clássico ao moderno, facilitando combinações criativas. A diversidade de produtos permite renovar qualquer ambiente sem precisar percorrer muitas ruas.

A Marzzallo Presentes está localizada na Avenida Vautier, 661, no Brás.

2- Tuti Flores Pari

Especializada em flores e plantas artificiais, a Tuti Flores Pari oferece arranjos, folhagens e acessórios que ajudam a criar cenários duradouros e visualmente harmoniosos.

O espaço atende tanto quem compra em grande quantidade quanto o público final, com organização que inspira novas combinações e soluções criativas para qualquer tipo de ambiente.

A Tuti Flores Pari fica na Avenida Vautier, 415, no Pari.

3- Duchapéu casa

A Duchapeu Casa reúne artigos decorativos que imprimem personalidade aos ambientes. O mix abrange peças que combinam estilos variados, do clássico ao contemporâneo, atendendo diferentes gostos.

O ambiente é organizado para facilitar a visualização e estimular a criação de novas composições, tornando a visita mais prática e inspiradora. A loja é uma parada estratégica do roteiro entre Brás e Pari.

A Duchapéu Casa está na Rua Itaqui, 433, no Pari.

4- Fernet

A Fernet oferece artigos de decoração e utilidades domésticas que abrangem múltiplos estilos e necessidades, do pequeno detalhe ao objeto que completa um projeto maior.

A variedade, a organização e os preços acessíveis tornam a visita produtiva, permitindo que o visitante encontre soluções criativas e práticas para cada espaço da casa.