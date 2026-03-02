Ivete Sangalo segue internada após cirurgia no rosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de março de 2026 às 13:23
A cantora Ivete Sangalo segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia feita no rosto. Ela deu entrada na unidade de saúde no domingo (1), data na qual ocorreu o procedimento.
Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica
Ivete foi operada pelo cirurgião plástico e craniomaxilofacial Endrigo Bastos, em um procedimento que durou cerca de 5h. A cirurgia foi necessária após a artista sofrer um desmaio provocado por uma síncope vasovagal, quadro causado por queda repentina da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, geralmente ligada à desidratação ou mal-estar intenso. Segundo Ivete, ela estava com virose quando passou mal durante a madrugada, perdeu a consciência e caiu em casa, batendo o rosto no chão, o que provocou cortes e o hematoma que deixou seu olho roxo.
A previsão é que a cantora, que está bem e se recuperando dentro do esperado, tenha alta hospitalar na manhã desta terça-feira (3) e se recupere em casa.