Ivete Sangalo segue internada após cirurgia no rosto

Artista já tem previsão de alta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:23

Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais
Ivete Sangalo mostrou o olho roxo em vídeo nas redes sociais Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo segue internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia feita no rosto. Ela deu entrada na unidade de saúde no domingo (1), data na qual ocorreu o procedimento.

Ivete foi operada pelo cirurgião plástico e craniomaxilofacial Endrigo Bastos, em um procedimento que durou cerca de 5h. A cirurgia foi necessária após a artista sofrer um desmaio provocado por uma síncope vasovagal, quadro causado por queda repentina da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, geralmente ligada à desidratação ou mal-estar intenso. Segundo Ivete, ela estava com virose quando passou mal durante a madrugada, perdeu a consciência e caiu em casa, batendo o rosto no chão, o que provocou cortes e o hematoma que deixou seu olho roxo.

A previsão é que a cantora, que está bem e se recuperando dentro do esperado, tenha alta hospitalar na manhã desta terça-feira (3) e se recupere em casa. 

