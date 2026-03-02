Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de março de 2026 às 14:19
Se você acompanhou Samantha Jones como Ana Clara no remake de Vale Tudo, prepare-se para ver a atriz em uma frequência totalmente diferente. Ela acaba de desembarcar no horário das 18h para viver Mundica em 'A Nobreza do Amor', trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior que estreia no próximo dia 16.
Desta vez, Samantha deixa a vida urbana para trás e mergulha no universo dos engenhos do Rio Grande do Norte. Sua personagem, Mundica, trabalha para o Coronel Bonafé (Cassio Gabus Mendes) e não esconde que quer subir na vida, custe o que custar.
Confira o visual dos atores em A Nobreza do Amor
"Ela é uma figura meio amoral", entrega a atriz, explicando que a moça tem atitudes questionáveis por pura ambição, sem medir muito o prejuízo alheio. No meio desse jogo de interesses, ela ainda vive um affair com Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes, usando seu charme para tentar garantir um futuro melhor.
Para Samantha, o novo trabalho tem um gostinho de 'casa'. A equipe é a mesma com quem ela brilhou em Renascer, incluindo a direção sensível de Gustavo Fernández. "Tem sido um prazer imenso de novo", celebra a atriz, que gravou as primeiras cenas em cenários paradisíacos no Nordeste no final do ano passado.