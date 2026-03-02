Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

Personagem terá relação com personagem de Nicolas Prattes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:19

Samantha Jones é Mundica na novela 'A nobreza do amor
Samantha Jones é Mundica na novela 'A nobreza do amor Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo

Se você acompanhou Samantha Jones como Ana Clara no remake de Vale Tudo, prepare-se para ver a atriz em uma frequência totalmente diferente. Ela acaba de desembarcar no horário das 18h para viver Mundica em 'A Nobreza do Amor', trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior que estreia no próximo dia 16.

Desta vez, Samantha deixa a vida urbana para trás e mergulha no universo dos engenhos do Rio Grande do Norte. Sua personagem, Mundica, trabalha para o Coronel Bonafé (Cassio Gabus Mendes) e não esconde que quer subir na vida, custe o que custar.

Confira o visual dos atores em A Nobreza do Amor

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor por Globo/Estevam Avellar
A Nobreza do Amor: Lazaro Ramos em primeiro teaser da nova novela das 6 por Divulgação/TV Globo
Rita Batista encarna guerreira africana na luta contra vilão de Lázaro Ramos, em A Nobreza do Amor por TV Globo/Estevam Avellar
Zezé Motta é Dona Menina, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Zezé Motta é Dona Menina, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Rodrigo Simas interpreta Omar, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Rodrigo Simas interpreta Omar, em A Nobreza do Amor por Divulgação/TV Globo
Nicolas Prattes é Mirinho, em A Nobreza do Amor por TV Globo/Estevam Avellar
Nicolas Prattes é Mirinho, em A Nobreza do Amor por TV Globo/Estevam Avellar
Zezé Motta, Nicolas Prattes e Rodrigo Simas em A Nobreza do Amor por Reprodução/TV Globo
1 de 10
Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor por Globo/Estevam Avellar

"Ela é uma figura meio amoral", entrega a atriz, explicando que a moça tem atitudes questionáveis por pura ambição, sem medir muito o prejuízo alheio. No meio desse jogo de interesses, ela ainda vive um affair com Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes, usando seu charme para tentar garantir um futuro melhor.

Para Samantha, o novo trabalho tem um gostinho de 'casa'. A equipe é a mesma com quem ela brilhou em Renascer, incluindo a direção sensível de Gustavo Fernández. "Tem sido um prazer imenso de novo", celebra a atriz, que gravou as primeiras cenas em cenários paradisíacos no Nordeste no final do ano passado.

Leia mais

Imagem - Globo exibe documentário sobre os Mamonas Assassinas nesta segunda (2)

Globo exibe documentário sobre os Mamonas Assassinas nesta segunda (2)

Imagem - Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Catherine O'Hara, de 'Esqueceram de Mim', vence prêmio de Melhor Atriz um mês após sua morte

Imagem - Gravidez, sequestro e acerto de contas; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de março)

Gravidez, sequestro e acerto de contas; confira o resumo completo de 'Êta Mundo Melhor!' (2 a 7 de março)

Tags:

Novelas Novelas da Rede Globo Atriz Samantha Jones A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso

Enquete BBB 26: parcial surpreende e aponta 'vilão' como vencedor do Paredão Falso
Imagem - Como é o treino de Chay Suede, que ganhou quase 20kg de músculo

Como é o treino de Chay Suede, que ganhou quase 20kg de músculo
Imagem - Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
02

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
03

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
04

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil