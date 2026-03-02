NOVELA DAS 6

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

Personagem terá relação com personagem de Nicolas Prattes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:19

Samantha Jones é Mundica na novela 'A nobreza do amor Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo

Se você acompanhou Samantha Jones como Ana Clara no remake de Vale Tudo, prepare-se para ver a atriz em uma frequência totalmente diferente. Ela acaba de desembarcar no horário das 18h para viver Mundica em 'A Nobreza do Amor', trama assinada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior que estreia no próximo dia 16.

Desta vez, Samantha deixa a vida urbana para trás e mergulha no universo dos engenhos do Rio Grande do Norte. Sua personagem, Mundica, trabalha para o Coronel Bonafé (Cassio Gabus Mendes) e não esconde que quer subir na vida, custe o que custar.

"Ela é uma figura meio amoral", entrega a atriz, explicando que a moça tem atitudes questionáveis por pura ambição, sem medir muito o prejuízo alheio. No meio desse jogo de interesses, ela ainda vive um affair com Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes, usando seu charme para tentar garantir um futuro melhor.