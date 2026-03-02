Acesse sua conta
Como é o treino de Chay Suede, que ganhou quase 20kg de músculo

Preparador físico revela estratégia usada pelo ator para melhorar desempenho e manter corpo definido

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:37

De acordo com o educador físico Fabio Aquino, responsável pela preparação do ator, o foco principal era melhorar a performance no boxe sem abrir mão do fortalecimento muscular completo. Os treinos priorizavam agilidade, explosão, coordenação motora, equilíbrio e resistência física. Em 5 anos, ele ganhou 17kg de músculo.

“Os exercícios envolviam fortalecimento de core e quadril, sempre mantendo os ombros fortes para sustentar a guarda no boxe”, explica o treinador.

Treino focado em força e potência

A rotina incluía exercícios voltados principalmente para membros inferiores e potência muscular, fundamentais para deslocamento e estabilidade durante a prática esportiva. Entre os movimentos trabalhados estavam agachamentos, levantamento de peso, agachamento búlgaro, saltos em caixa e arremesso de bola na parede, atividade usada para desenvolver explosão muscular tanto nas pernas quanto na parte superior do corpo.

Na musculação, o treino era direcionado ao fortalecimento global, com exercícios como elevação lateral e desenvolvimento em máquina para os ombros, supino reto para o peitoral e barra fixa para as costas.

Periodização foi chave para os resultados

Segundo Aquino, o planejamento seguiu uma periodização estruturada, alternando diferentes estímulos físicos ao longo da semana. A programação combinava musculação, treinos de cardio, sessões de boxe, exercícios funcionais e períodos de descanso, considerados essenciais para recuperação muscular e evolução do desempenho.

O treinador destaca que o equilíbrio entre esforço e recuperação foi determinante para alcançar resultados consistentes sem sobrecarga física.

Especialista em treinamento e saúde

Fabio Aquino atua como educador físico desde 2004, com formação pela Universidade de Santo Amaro. Em sua carreira, desenvolveu especializações voltadas ao treinamento esportivo, saúde da coluna vertebral e programas de musculação adaptados para públicos específicos, como hipertensos, diabéticos e cardiopatas, além de projetos focados em qualidade de vida e prevenção para idosos.

A combinação entre treinos variados e acompanhamento profissional ajudou Chay Suede a manter alto nível de condicionamento físico, unindo estética e performance esportiva.

