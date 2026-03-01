Como será o memorial dos Mamonas Assassinas? Entenda o projeto que transforma cinzas dos músicos em árvores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de março de 2026 às 12:30
Trinta anos se passaram desde aquele 2 de março que silenciou a alegria dos "meninos de Guarulhos". Mas, em 2026, a memória dos Mamonas Assassinas ganhará uma nova homenagem. Esqueça as estátuas; o novo memorial da banda no Cemitério Primaveras será, literalmente, um 'memorial vivo'.
O conceito, batizado de Jardim BioParque, propõe um ciclo de continuidade. Recentemente, os corpos de Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio passaram por um processo de exumação para dar vida ao projeto. Uma parte das cinzas vai ser utilizada para adubar cinco pés de jacarandás-mimosos. É uma forma poética de dizer que, embora eles tenham partido, a energia deles continua alimentando a terra.
O que mais tem impressionado quem acompanha os bastidores do projeto são os itens resgatados durante a exumação. Parece difícil de acreditar, mas uma jaqueta de nylon que pertenceu ao vocalista Dinho foi encontrada em perfeito estado, mesmo após 30 anos sob a terra. Especialistas explicam que o material sintético, protegido da luz e do oxigênio, resistiu ao tempo como se tivesse sido guardado ontem. Além dela, um ursinho de pelúcia que acompanhava o guitarrista Bento Hinoto também foi recuperado e ambos terão um lugar de destaque no acervo do memorial.
30 anos sem Mamonas Assassinas - show em Salvador
O espaço foi planejado para ser um ponto turístico tecnológico. Se você visitar o jardim, poderá usar o celular para escanear QR Codes em cada árvore. Isso abrirá um portal de conteúdos exclusivos: clipes, bastidores raros e depoimentos que nunca foram ao ar. Para quem mora longe, um aplicativo permitirá até acompanhar o crescimento das árvores em tempo real.
O objetivo de Jorge Santana, primo de Dinho e idealizador do projeto, é transformar o local em um patrimônio afetivo de Guarulhos. A data oficial de inauguração ainda não foi divulgada com precisão absoluta, mas tudo indica que será no dia 2 de março de 2026, no dia que completam 30 anos da morte dos artistas.