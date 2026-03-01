30 ANOS DE SAUDADE

Como será o memorial dos Mamonas Assassinas? Entenda o projeto que transforma cinzas dos músicos em árvores

Três décadas após a tragédia, famílias dos músicos inauguram "memorial vivo" em Guarulhos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de março de 2026 às 12:30

Mamonas Assassinas fez sucesso no começo dos anos 90 Crédito: Reprodução

Trinta anos se passaram desde aquele 2 de março que silenciou a alegria dos "meninos de Guarulhos". Mas, em 2026, a memória dos Mamonas Assassinas ganhará uma nova homenagem. Esqueça as estátuas; o novo memorial da banda no Cemitério Primaveras será, literalmente, um 'memorial vivo'.

O conceito, batizado de Jardim BioParque, propõe um ciclo de continuidade. Recentemente, os corpos de Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio passaram por um processo de exumação para dar vida ao projeto. Uma parte das cinzas vai ser utilizada para adubar cinco pés de jacarandás-mimosos. É uma forma poética de dizer que, embora eles tenham partido, a energia deles continua alimentando a terra.

O que mais tem impressionado quem acompanha os bastidores do projeto são os itens resgatados durante a exumação. Parece difícil de acreditar, mas uma jaqueta de nylon que pertenceu ao vocalista Dinho foi encontrada em perfeito estado, mesmo após 30 anos sob a terra. Especialistas explicam que o material sintético, protegido da luz e do oxigênio, resistiu ao tempo como se tivesse sido guardado ontem. Além dela, um ursinho de pelúcia que acompanhava o guitarrista Bento Hinoto também foi recuperado e ambos terão um lugar de destaque no acervo do memorial.

O espaço foi planejado para ser um ponto turístico tecnológico. Se você visitar o jardim, poderá usar o celular para escanear QR Codes em cada árvore. Isso abrirá um portal de conteúdos exclusivos: clipes, bastidores raros e depoimentos que nunca foram ao ar. Para quem mora longe, um aplicativo permitirá até acompanhar o crescimento das árvores em tempo real.