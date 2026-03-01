Cantora, mãe e voz do Malê Debalê: quem era Karina Nerys, artista que morreu de câncer aos 64 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 1 de março de 2026 às 13:11
Conhecida como uma das vozes femininas do bloco afro Malê Debalê, Karina Nerys dedicou mais de uma década à música e às manifestações culturais da Bahia antes de morrer aos 54 anos. A artista faleceu de câncer de mama neste sábado (28).
Integrante da ala de canto do grupo desde 2013, a cantora participou de ensaios, apresentações e desfiles que reforçam a identidade artística e cultural do bloco, considerado uma das principais referências do carnaval afro em Salvador.
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê
Antes de ingressar no Malê Debalê, Karina também integrou o Afoxé Filhos do Congo e o grupo Kangêre de Sinhá, experiências que marcaram sua formação e consolidaram sua presença na cena da cultura afro-baiana.
Ela deixa a filha Bárbara, de 14 anos, e o companheiro, Roque. O velório e o sepultamento aconteceram no sábado (28), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.
Em nota, o Malê Debalê destacou que a artista foi símbolo de resistência, força e sensibilidade. O bloco afirmou que a voz de Karina permanece viva nos ensaios, nos toques de percussão e nas apresentações.
A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) também lamentou a morte e ressaltou que a cantora contribuiu de forma relevante para as atividades culturais do bloco e para a valorização da cultura afro-brasileira.
Segundo a pasta, o legado da artista permanece na memória da comunidade cultural baiana.