Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantora Karina Nerys, do bloco afro Malê Debalê, morre aos 54 anos

Artista faleceu em decorrência de um câncer de mama

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:33

Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê Crédito: Malê Debalê/Reprodução/Instagram

A cantora Karina Nerys, uma das vocalistas do Malê Debalê, morreu aos 54 anos, na última sexta-feira (27), em decorrência de um câncer de mama. A informação foi confirmada pelo bloco afro nas redes sociais.

"Hoje nos despedimos com profunda dor, mas também com imensa gratidão. Karina foi voz, presença, e resistência. Desde 2013, marcou a história integrando com sua voz feminina a ala de canto do Malê Debalê com sua entrega, sua força e sua sensibilidade, deixando um legado que jamais será esquecido", lamentou o bloco.

Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê

Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Malê Debalê/Reprodução/Instagram
1 de 12
Morre a cantora Karina Nerys, do Malê Debalê por Reprodução/Instagram

"Sua voz seguirá viva em cada toque da percussão, em cada canto entoado na avenida, em cada memória compartilhada nos bastidores. O Malê reverencia sua caminhada, honra sua história e agradece por cada nota, cada ensaio, cada gesto de amor", continua.

"Nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade cultural neste momento de dor. Axé, Karina. Sua voz agora ecoa no Orum. Seu canto é eterno entre nós", finaliza a nota.

A Secretaria Estadual de Cultura da Bahia (Secult-BA) emitiu nota lamentando a morte de Karina Nerys. No comunicado, ressalta que a artista fazia parte da ala de canto do bloco afro desde 2013, "sendo referenciada pelo seu talento, carisma e admiração na comunidade cultural impactada pela força do Malê Debalê".

"Karina Nerys fica eternizada por sua voz, seu talento e sua atuação como artista ligada às lutas pela preservação, valorização e difusão da cultura afro-brasileira. Seu legado permanecerá vivo na memória da Cultura da Bahia", lamentou o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro.

O velório vai acontecer neste sábado (28), no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana, assim como o sepultamento.

Tags:

Morte Câncer de Mama Karina Nerys Malê Debalê

Mais recentes

Imagem - Dona de bar é morta após ataque a tiros em frente ao próprio estabelecimento em Feira de Santana

Dona de bar é morta após ataque a tiros em frente ao próprio estabelecimento em Feira de Santana
Imagem - Cinco cenários para ver o pôr do sol em Salvador

Cinco cenários para ver o pôr do sol em Salvador
Imagem - Seis suspeitos de matar a tiros integrante de facção rival no Recôncavo Baiano são presos

Seis suspeitos de matar a tiros integrante de facção rival no Recôncavo Baiano são presos

MAIS LIDAS

Imagem - Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'
01

Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
02

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil
03

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos e pede cuidado com palavras e escolhas neste sábado (28 de fevereiro)