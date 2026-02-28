Cantora Karina Nerys, do bloco afro Malê Debalê, morre aos 54 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:33
A cantora Karina Nerys, uma das vocalistas do Malê Debalê, morreu aos 54 anos, na última sexta-feira (27), em decorrência de um câncer de mama. A informação foi confirmada pelo bloco afro nas redes sociais.
"Hoje nos despedimos com profunda dor, mas também com imensa gratidão. Karina foi voz, presença, e resistência. Desde 2013, marcou a história integrando com sua voz feminina a ala de canto do Malê Debalê com sua entrega, sua força e sua sensibilidade, deixando um legado que jamais será esquecido", lamentou o bloco.
"Sua voz seguirá viva em cada toque da percussão, em cada canto entoado na avenida, em cada memória compartilhada nos bastidores. O Malê reverencia sua caminhada, honra sua história e agradece por cada nota, cada ensaio, cada gesto de amor", continua.
"Nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade cultural neste momento de dor. Axé, Karina. Sua voz agora ecoa no Orum. Seu canto é eterno entre nós", finaliza a nota.
A Secretaria Estadual de Cultura da Bahia (Secult-BA) emitiu nota lamentando a morte de Karina Nerys. No comunicado, ressalta que a artista fazia parte da ala de canto do bloco afro desde 2013, "sendo referenciada pelo seu talento, carisma e admiração na comunidade cultural impactada pela força do Malê Debalê".
"Karina Nerys fica eternizada por sua voz, seu talento e sua atuação como artista ligada às lutas pela preservação, valorização e difusão da cultura afro-brasileira. Seu legado permanecerá vivo na memória da Cultura da Bahia", lamentou o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro.
O velório vai acontecer neste sábado (28), no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana, assim como o sepultamento.