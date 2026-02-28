AÇÃO CRIMINOSA

Dona de bar é morta após ataque a tiros em frente ao próprio estabelecimento em Feira de Santana

Vítima, identificada como Marlene Pereira Vitória, chegou a ser socorrida, mas não resistiu; um homem ficou ferido

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:53

Dona de bar foi baleada em frente a estabelecimento em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma dona de um bar morreu após ser atingida durante um ataque a tiros em frente ao próprio estabelecimento, na Rua Cruzeiro do Nordeste, no bairro Conceição, em Feira de Santana, na última sexta-feira (27). A vítima foi identificada como Marlene Pereira Vitória, de 64 anos. Um homem de 39 anos também ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens em um carro de cor preta passaram pelo local atirando. A idosa chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos. Além de Marlene, um homem foi baleado nas nádegas e encaminhado para a mesma unidade hospitalar, onde permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O possível alvo dos criminosos seria um homem que teria entrado no bar no momento da ação. Segundo o site g1, o bar seria frequentado por integrantes de uma facção criminosa, e armas já foram apreendidas no local.