Cinco cenários para ver o pôr do sol em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 06:32
Em Salvador, o fim de tarde é atração à parte. Voltada para o oeste e banhada pela Baía de Todos-os-Santos, a cidade reúne alguns dos mais bonitos pontos para assistir ao pôr do sol. Com fortes históricos, praias urbanas e mirantes culturais, confira sete lugares para acompanhar o espetáculo natural que colore o céu da capital baiana.
Sete cenários para ver o pôr do sol em Salvador