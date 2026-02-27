Cine Glauber Rocha vai transmitir a cerimônia do Oscar em março; veja como adquirir o ingresso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:56
A corrida do filme "O Agente Secreto" pelo Oscar ganhou um reforço caseiro: no dia 15 de março, o Cine Glauber Rocha, no Centro de Salvador, vai exibir a cerimônia do evento.
Contando com toda sorte dos baianos, o espaço vai receber o crítico e pesquisador Rafael Carvalho para comentar a premiação, a partir das 20h. Antes, às 17h, tem a apresentação do DJ Raiz, no Terraço do Glauber.
O Agente Secreto
Quem quiser participar já pode adquirir os ingressos tanto na bilheteria do espaço, quanto no site do cinema.
O primeiro lote com o valor de R$ 60 (incluindo pipoca) vai estar a venda até o dia 10 de março. A partir do dia 11, o valor sobe para R$ 80 (também com direito a pipoca) no segundo lote.