TORCIDA

Cine Glauber Rocha vai transmitir a cerimônia do Oscar em março; veja como adquirir o ingresso

Programação ainda inclui, comentarista especializado, apresentação de DJ e até pipoca garantida

Monique Lobo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:56

O Agente Secreto concorre em quatro categorias da premiação Crédito: Reprodução

A corrida do filme "O Agente Secreto" pelo Oscar ganhou um reforço caseiro: no dia 15 de março, o Cine Glauber Rocha, no Centro de Salvador, vai exibir a cerimônia do evento.

Contando com toda sorte dos baianos, o espaço vai receber o crítico e pesquisador Rafael Carvalho para comentar a premiação, a partir das 20h. Antes, às 17h, tem a apresentação do DJ Raiz, no Terraço do Glauber.

O Agente Secreto 1 de 19

Quem quiser participar já pode adquirir os ingressos tanto na bilheteria do espaço, quanto no site do cinema.