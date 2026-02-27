Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cine Glauber Rocha vai transmitir a cerimônia do Oscar em março; veja como adquirir o ingresso

Programação ainda inclui, comentarista especializado, apresentação de DJ e até pipoca garantida

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 21:56

O Agente Secreto
O Agente Secreto concorre em quatro categorias da premiação Crédito: Reprodução

A corrida do filme "O Agente Secreto" pelo Oscar ganhou um reforço caseiro: no dia 15 de março, o Cine Glauber Rocha, no Centro de Salvador, vai exibir a cerimônia do evento.

Contando com toda sorte dos baianos, o espaço vai receber o crítico e pesquisador Rafael Carvalho para comentar a premiação, a partir das 20h. Antes, às 17h, tem a apresentação do DJ Raiz, no Terraço do Glauber.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Quem quiser participar já pode adquirir os ingressos tanto na bilheteria do espaço, quanto no site do cinema

O primeiro lote com o valor de R$ 60 (incluindo pipoca) vai estar a venda até o dia 10 de março. A partir do dia 11, o valor sobe para R$ 80 (também com direito a pipoca) no segundo lote.

Leia mais

Imagem - Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Sucesso nacional: 'O Agente Secreto' alcança marca histórica nos cinemas do Brasil

Imagem - Cinema de Salvador dá desconto para O Agente Secreto após indicação ao Oscar

Cinema de Salvador dá desconto para O Agente Secreto após indicação ao Oscar

Imagem - Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho comemora as 4 indicações ao Oscar; VEJA

Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho comemora as 4 indicações ao Oscar; VEJA

Mais recentes

Imagem - Pedreiro é preso após enviar fotos íntimas para mulher por mensagens

Pedreiro é preso após enviar fotos íntimas para mulher por mensagens
Imagem - Sob alerta laranja para chuvas intensas, Feira de Santana tem apagão e previsão de temporais

Sob alerta laranja para chuvas intensas, Feira de Santana tem apagão e previsão de temporais
Imagem - Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia

Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil
01

Golpe da troca de pneu faz mais de 80 vítimas em oficinas mecânicas e causa prejuízo de R$ 600 mil

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
02

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’
03

Filha de Carla Perez e Xanddy desabafa sobre sexualidade: ‘Demorei para ser honesta’

Imagem - Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia
04

Adolescente mata pai a machadadas enquanto dormia no interior da Bahia