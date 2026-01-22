É DO BRASIL!

Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho comemora as 4 indicações ao Oscar; VEJA

Longa concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:55

Kleber Mendonça Filho postou uma foto do momento das indicações Crédito: Reprodução/Instagram

Kleber Mendonça Filho usou as redes sociais para comemorar as quatro indicações ao Oscar 2026 recebidas pelo filme O Agente Secreto. O diretor publicou nas redes sociais uma foto ao lado de amigos, reunidos para acompanhar o anúncio feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira (22).

O longa concorre ao prêmio de Melhor Filme, a principal categoria do Oscar. A produção também está entre os indicados aos troféus de Melhor Ator (Wagner Moura), Filme Internacional e Direção de Elenco. Com isso, o longa de Kleber Mendonça Filho igualou o recorde de Cidade de Deus, em 2004, com quatro indicações.

Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026 1 de 8

"Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", escreveu Kleber, acrescentando risadas.

A cerimônia dos melhores do cinema acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação americana vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador.

Na categoria Melhor Filme, o longa de Kleber Mendonça Filho disputa com Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores e Sonhos de Trem. Já na categoria de Melhor Filme Internacional, os outros indicados são Foi Apenas um Acidente (França), Valor Sentimental (Noruega), Sirat (Espanha) e The Voice of Hind Rajab (Tunísia).

Wagner Moura representa o Brasil na disputa de Melhor Ator. Ele concorre com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). O filme também aparece entre os indicados à melhor direção de elenco, uma categoria nova, ao lado de Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores.