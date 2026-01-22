Diretor de O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho comemora as 4 indicações ao Oscar; VEJA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:55
Kleber Mendonça Filho usou as redes sociais para comemorar as quatro indicações ao Oscar 2026 recebidas pelo filme O Agente Secreto. O diretor publicou nas redes sociais uma foto ao lado de amigos, reunidos para acompanhar o anúncio feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta quinta-feira (22).
O longa concorre ao prêmio de Melhor Filme, a principal categoria do Oscar. A produção também está entre os indicados aos troféus de Melhor Ator (Wagner Moura), Filme Internacional e Direção de Elenco. Com isso, o longa de Kleber Mendonça Filho igualou o recorde de Cidade de Deus, em 2004, com quatro indicações.
Elenco de 'O Agente Secreto' comemora indicações ao Oscar 2026
"Bom ter amigos por perto em momentos tão bons como esse", escreveu Kleber, acrescentando risadas.
A cerimônia dos melhores do cinema acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 2025, a 98ª edição da premiação americana vai contar com o comediante Conan O'Brien como apresentador.
Na categoria Melhor Filme, o longa de Kleber Mendonça Filho disputa com Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Valor Sentimental, Pecadores e Sonhos de Trem. Já na categoria de Melhor Filme Internacional, os outros indicados são Foi Apenas um Acidente (França), Valor Sentimental (Noruega), Sirat (Espanha) e The Voice of Hind Rajab (Tunísia).
Wagner Moura representa o Brasil na disputa de Melhor Ator. Ele concorre com Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). O filme também aparece entre os indicados à melhor direção de elenco, uma categoria nova, ao lado de Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores.
Além de O Agente Secreto, um brasileiro também concorre em Melhor Fotografia: Adolpho Veloso, por seu trabalho em Sonhos de Trem.