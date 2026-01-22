MOLHO DA BAHIA

Quem é a esposa de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado

Baiano está entre os indicados ao Oscar de Melhor Ator

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:35

Wagner Moura e a esposa, Sandra Delgado Crédito: Reprodução

A indicação histórica de Wagner Moura ao Oscar de Melhor Ator, por seu trabalho no filme O Agente Secreto, gerou curiosidade dos fãs sobre a vida pessoal do artista. Entre as dúvidas levantadas pelos internautas nas redes sociais, está o status de relacionamento do ator. Mas saiba que ele não é solteiro: o baiano é casado há 24 anos com a fotógrafa Sandra Delgado.

Os dois vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Apesar disso, a baiana já acompanhou o marido em algumas premiações, inclusive no Globo de Ouro. Os dois posaram juntos para fotos no tapete vermelho.

Pais de três filhos - Bem, de 19 anos, Salvador, de 16, e José, de 15 -, Wagner e Sandra construíram uma longa história juntos. Os dois foram colegas de faculdade em Salvador e em 2017, depois de mais de 15 anos juntos, oficializaram a união. O casal vive atualmente com os filhos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Ela sempre me bota no chão, para que eu veja as coisas de uma maneira mais simples. Eu a amo muito e não penso a minha vida sem ela", se declarou Wagner em uma entrevista em 2015. Ele também já falou sobre a esposa quando participou do programa de Marília Gabriela. "Eu amo muito a San. A gente é parceiro, se joga junto. Fico agoniado de falar dela, porque é a pessoa em quem mais confio, que me ama incondicionalmente. É uma entrega de coração muito verdadeira".

Ambos possuem a mesma idade, 49 anos, e são formados em Comunicação Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mas, enquanto o ator trabalha sob os holofotes, a esposa sempre preferiu os bastidores, atrás das câmeras. Como fotógrafa, já fez exposições, material de divulgação de filmes e peças, entre tantos outros trabalhos.

Ela também é jornalista, roteirista e diretora de documentários. Recentemente, escreveu o roteiro da série "Maria e o cangaço", estrelada por Isis Valverde, ao lado de Leticia Simões, Armando Praça e Sergio Machado. San, como é chamada pelos mais próximos, lançou em 2016 o documentário "Terceiro Sinal", retratando o processo criativo de quatro renomados diretores de teatro. O trabalho virou DVD e programa de TV.