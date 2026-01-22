NA TORCIDA!

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado ao inédito prêmio de Melhor Direção de Elenco

Produção brasileira também concorre em outras três categorias, incluindo Melhor Filme

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:22

'O Agente Secreto' é estrelado por Wagner Moura e tem a participação de Tânia Mara Crédito: Reprodução

O Agente Secreto recebeu quatro indicações no Oscar 2026, incluindo a mais nova categoria do evento: Melhor Direção de Elenco. Os nomeados à 98ª edição da maior premiação do cinema foram revelados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22). A cerimônia de premiação está marcada para o dia 15 de março.

O Brasil figurou na nova modalidade, que premia diretores ou produtores de elenco. Eles são os responsáveis pela pesquisa, seleção e direcionamentos de atores para filmes. No caso de O Agente Secreto, a responsabilidade foi de Gabriel Domingues.

O Agente Secreto 1 de 19

Liderado por Wagner Moura, o elenco do filme de Kleber Mendonça Filho também conta com nomes como Tânia Maria, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Maria Fernando Cândido.

Confira os indicados a Melhor Direção de Elenco:

"Hamnet: A Vida depois de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"O Agente Secreto"

"Pecadores"