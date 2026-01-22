Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado ao inédito prêmio de Melhor Direção de Elenco

Produção brasileira também concorre em outras três categorias, incluindo Melhor Filme

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:22

'O Agente Secreto' é estrelado por Wagner Moura e tem a participação de Tânia Mara
'O Agente Secreto' é estrelado por Wagner Moura e tem a participação de Tânia Mara Crédito: Reprodução

O Agente Secreto recebeu quatro indicações no Oscar 2026, incluindo a mais nova categoria do evento: Melhor Direção de Elenco. Os nomeados à 98ª edição da maior premiação do cinema foram revelados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22). A cerimônia de premiação está marcada para o dia 15 de março.

O Brasil figurou na nova modalidade, que premia diretores ou produtores de elenco. Eles são os responsáveis pela pesquisa, seleção e direcionamentos de atores para filmes. No caso de O Agente Secreto, a responsabilidade foi de Gabriel Domingues.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Liderado por Wagner Moura, o elenco do filme de Kleber Mendonça Filho também conta com nomes como Tânia Maria, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Maria Fernando Cândido. 

Além dessa indicação, o longa concorre ao prêmio de Melhor Filme, a mais importante categoria do Oscar, além de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura. O Brasil ainda está representado com Adolpho Veloso na categoria Melhor Fotografia, com Sonhos de Trem.

Leia mais

Imagem - O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar 2026 e iguala recorde histórico de Cidade de Deus

O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar 2026 e iguala recorde histórico de Cidade de Deus

Imagem - O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Imagem - Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

Confira os indicados a Melhor Direção de Elenco:

  • "Hamnet: A Vida depois de Hamlet" 
  • "Marty Supreme" 
  • "Uma Batalha Após a Outra" 
  • "O Agente Secreto"
  • "Pecadores" 

A cerimônia da 98ª edição do Oscar está marcada para 15 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. Veja a lista completa de indicados.

Leia mais

Imagem - Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

Tags:

Wagner Moura O Agente Secreto Kleber Mendonça Filho

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator: Veja recordes do Oscar 2026

Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator: Veja recordes do Oscar 2026
Imagem - Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme

Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme
Imagem - Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia
01

Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Imagem - O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme
02

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Imagem - Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça
03

Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Imagem - Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos
04

Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos