Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado ao inédito prêmio de Melhor Direção de Elenco

Giuliana Mancini
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:22
O Agente Secreto recebeu quatro indicações no Oscar 2026, incluindo a mais nova categoria do evento: Melhor Direção de Elenco. Os nomeados à 98ª edição da maior premiação do cinema foram revelados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22). A cerimônia de premiação está marcada para o dia 15 de março.
O Brasil figurou na nova modalidade, que premia diretores ou produtores de elenco. Eles são os responsáveis pela pesquisa, seleção e direcionamentos de atores para filmes. No caso de O Agente Secreto, a responsabilidade foi de Gabriel Domingues.
O Agente Secreto
Liderado por Wagner Moura, o elenco do filme de Kleber Mendonça Filho também conta com nomes como Tânia Maria, Carlos Francisco, Alice Carvalho e Maria Fernando Cândido.
Além dessa indicação, o longa concorre ao prêmio de Melhor Filme, a mais importante categoria do Oscar, além de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, com Wagner Moura. O Brasil ainda está representado com Adolpho Veloso na categoria Melhor Fotografia, com Sonhos de Trem.
Confira os indicados a Melhor Direção de Elenco:
