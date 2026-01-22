Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

Produção estrelada por Wagner Moura representa o país na disputa da Academia e amplia o reconhecimento internacional do cinema nacional

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:43

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional
“O Agente Secreto” leva o Brasil ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

O cinema brasileiro volta a ocupar lugar de destaque no Oscar com a indicação de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22) e marca um momento histórico para a produção nacional, que retorna à principal disputa internacional da premiação após uma sequência de boas repercussões no exterior. 

Essa não é a única indicação de O Agente Secreto. O longa também concorre aos prêmios de Melhor Ator, com Wagner Moura, Melhor Filme e Melhor Elenco. O Brasil está representado com Adolpho Veloso na categoria Melhor Fotografia, com Sonhos de Trem.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, um dos nomes mais respeitados do cinema autoral contemporâneo, o filme vinha sendo apontado como forte candidato desde sua estreia no circuito internacional. A produção ganhou projeção em festivais de peso, acumulou críticas positivas da imprensa estrangeira e passou a figurar em listas de melhores do ano em veículos especializados da Europa e dos Estados Unidos.

A indicação ao Oscar coroa uma trajetória consistente fora do país. Antes de chegar à Academia, o filme passou por importantes festivais europeus, recebeu prêmios da crítica internacional e foi citado em listas de melhores do ano por veículos especializados. Publicações como Variety, Screen Daily e The Guardian destacaram o roteiro preciso, a direção contida e a força simbólica da história, apontando o longa como um retrato universal, apesar de profundamente enraizado na realidade brasileira.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

A presença de O Agente Secreto entre os indicados também reforça o impacto da atuação de Wagner Moura, que já vinha sendo celebrado pela crítica estrangeira. O desempenho do ator foi constantemente citado como um dos pilares da obra, contribuindo para a força emocional da narrativa e para a conexão com o público internacional.

O feito acontece em um momento especialmente positivo para o audiovisual brasileiro no exterior. Nos últimos anos, produções nacionais têm conquistado espaço em grandes festivais e premiações, como ocorreu recentemente com Ainda Estou Aqui, que ampliou o prestígio do país fora do circuito tradicional, além do reconhecimento internacional de Fernanda Torres, frequentemente lembrada por críticos estrangeiros como um dos grandes nomes do cinema latino-americano contemporâneo.

Com a indicação, O Agente Secreto entra oficialmente na disputa pelo Oscar e recoloca o Brasil no centro do debate cinematográfico mundial. Mais do que uma conquista isolada, o reconhecimento simboliza a força criativa do cinema brasileiro e sua capacidade de dialogar com temas globais sem perder identidade, linguagem e potência narrativa.

Noite de gala

O Oscar 2026, oficialmente conhecido como a 98ª cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, está marcado para domingo, 15 de março de 2026, no famoso Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, sede tradicional da premiação há décadas. A cerimônia começará à noite no horário local e será transmitida ao vivo para mais de 200 territórios ao redor do mundo, com cobertura de tapete vermelho e apresentações dos vencedores.

A tradicional festa reúne artistas, cineastas e profissionais de cinema para celebrar os maiores feitos do ano anterior e deve contar novamente com presença de público internacional e apresentações especiais

Leia mais

Imagem - Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Como é a nova mansão de Xuxa Meneghel com 900 m² integrada à natureza e conceito sustentável

Imagem - Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Imagem - Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Tags:

Cinema O Agente Secreto Oscar 2026

Mais recentes

Imagem - O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme
Imagem - Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro
Imagem - Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

MAIS LIDAS

Imagem - Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep
01

Incêndio atinge antigo Centro de Convenções e assusta moradores do Stiep

Imagem - Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia
02

Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Imagem - 'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI
03

'Guardas da morte': técnicas de enfermagem agiam para matar pacientes de UTI

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
04

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia