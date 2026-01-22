É DO BRASIL!!!

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional

Produção estrelada por Wagner Moura representa o país na disputa da Academia e amplia o reconhecimento internacional do cinema nacional

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:43

“O Agente Secreto” leva o Brasil ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

O cinema brasileiro volta a ocupar lugar de destaque no Oscar com a indicação de O Agente Secreto na categoria de Melhor Filme Internacional. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22) e marca um momento histórico para a produção nacional, que retorna à principal disputa internacional da premiação após uma sequência de boas repercussões no exterior.

Essa não é a única indicação de O Agente Secreto. O longa também concorre aos prêmios de Melhor Ator, com Wagner Moura, Melhor Filme e Melhor Elenco. O Brasil está representado com Adolpho Veloso na categoria Melhor Fotografia, com Sonhos de Trem.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, um dos nomes mais respeitados do cinema autoral contemporâneo, o filme vinha sendo apontado como forte candidato desde sua estreia no circuito internacional. A produção ganhou projeção em festivais de peso, acumulou críticas positivas da imprensa estrangeira e passou a figurar em listas de melhores do ano em veículos especializados da Europa e dos Estados Unidos.

A indicação ao Oscar coroa uma trajetória consistente fora do país. Antes de chegar à Academia, o filme passou por importantes festivais europeus, recebeu prêmios da crítica internacional e foi citado em listas de melhores do ano por veículos especializados. Publicações como Variety, Screen Daily e The Guardian destacaram o roteiro preciso, a direção contida e a força simbólica da história, apontando o longa como um retrato universal, apesar de profundamente enraizado na realidade brasileira.

O Agente Secreto 1 de 19

A presença de O Agente Secreto entre os indicados também reforça o impacto da atuação de Wagner Moura, que já vinha sendo celebrado pela crítica estrangeira. O desempenho do ator foi constantemente citado como um dos pilares da obra, contribuindo para a força emocional da narrativa e para a conexão com o público internacional.

O feito acontece em um momento especialmente positivo para o audiovisual brasileiro no exterior. Nos últimos anos, produções nacionais têm conquistado espaço em grandes festivais e premiações, como ocorreu recentemente com Ainda Estou Aqui, que ampliou o prestígio do país fora do circuito tradicional, além do reconhecimento internacional de Fernanda Torres, frequentemente lembrada por críticos estrangeiros como um dos grandes nomes do cinema latino-americano contemporâneo.

Com a indicação, O Agente Secreto entra oficialmente na disputa pelo Oscar e recoloca o Brasil no centro do debate cinematográfico mundial. Mais do que uma conquista isolada, o reconhecimento simboliza a força criativa do cinema brasileiro e sua capacidade de dialogar com temas globais sem perder identidade, linguagem e potência narrativa.

Noite de gala

O Oscar 2026, oficialmente conhecido como a 98ª cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, está marcado para domingo, 15 de março de 2026, no famoso Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, sede tradicional da premiação há décadas. A cerimônia começará à noite no horário local e será transmitida ao vivo para mais de 200 territórios ao redor do mundo, com cobertura de tapete vermelho e apresentações dos vencedores.