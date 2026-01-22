Acesse sua conta
Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Diretor de fotografia brasileiro faz história ao se tornar o primeiro nascido no país a disputar a categoria

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:46

Adolpho Veloso
Adolpho Veloso Crédito: Divulgação

O brasileiro Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Direção de Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem, produção da Netflix. Aos 37 anos, o cineasta se torna o primeiro profissional nascido no Brasil a disputar oficialmente a estatueta na categoria, marcando um feito histórico para o cinema nacional. A cerimônia de premiação acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A indicação consolida a força de Sonhos de Trem na temporada de premiações e confirma o nome de Veloso como um dos destaques técnicos do ano em Hollywood. O longa, dirigido por Clint Bentley, já havia rendido ao brasileiro o prêmio de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards, considerado um dos principais termômetros do Oscar.

Adolpho Veloso

Adolpho Veloso e Wagner Moura por Reprodução
Adolpho Veloso por Reprodução
Adolpho Veloso por Reprodução
Adolpho Veloso por Divulgação
Adolpho Veloso por Reprodução
1 de 5
Adolpho Veloso e Wagner Moura por Reprodução

Ambientado no início do século 20, Sonhos de Trem acompanha a trajetória de Robert Grainier, interpretado por Joel Edgerton, um lenhador solitário que atravessa perdas pessoais enquanto presencia a transformação do noroeste dos Estados Unidos com a chegada das ferrovias. A fotografia do filme se destaca pelo contraste entre a grandiosidade da paisagem natural e a presença humana, reforçando visualmente o isolamento do personagem e o impacto da modernização.

Este é o segundo trabalho de Adolpho Veloso em Hollywood. Ele estreou no cinema norte-americano com Jockey (2021), também dirigido por Clint Bentley, parceria que nasceu após o diretor conhecer o trabalho do brasileiro no documentário On Yoga. A capacidade de transitar entre a linguagem documental e a ficção foi decisiva para a escolha de Veloso em ambos os projetos.

Sonhos de Trem

Sonhos de Trem por Reprodução
Sonhos de Trem por Reprodução
Sonhos de Trem por Reprodução
Sonhos de Trem por Reprodução
Sonhos de Trem por Reprodução
Sonhos de Trem por Reprodução
1 de 6
Sonhos de Trem por Reprodução

Antes do reconhecimento internacional, o diretor de fotografia construiu carreira sólida no Brasil, com trabalhos em produções como Rodantes (2021), El Perfecto David (2021) e a minissérie Mosquito (2020). Ele também atuou em projetos internacionais como a série Becoming Elizabeth e o curta American Cancer Story, além de assinar a fotografia de videoclipes, entre eles Ameianoite, de Pabllo Vittar e Gloria Groove.

Com a indicação ao Oscar, Adolpho Veloso amplia a presença brasileira na maior premiação do cinema mundial e reforça um momento especialmente positivo para o país na temporada. Nas redes sociais, o cineasta tem compartilhado bastidores do trabalho e, após vencer o Critics Choice Awards, publicou uma foto ao lado de Wagner Moura com a legenda “Nada mais importa”.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece no próximo dia 22 de janeiro.

