Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Diretor de fotografia brasileiro faz história ao se tornar o primeiro nascido no país a disputar a categoria

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:46

Adolpho Veloso Crédito: Divulgação

O brasileiro Adolpho Veloso foi indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Direção de Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem, produção da Netflix. Aos 37 anos, o cineasta se torna o primeiro profissional nascido no Brasil a disputar oficialmente a estatueta na categoria, marcando um feito histórico para o cinema nacional. A cerimônia de premiação acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A indicação consolida a força de Sonhos de Trem na temporada de premiações e confirma o nome de Veloso como um dos destaques técnicos do ano em Hollywood. O longa, dirigido por Clint Bentley, já havia rendido ao brasileiro o prêmio de Melhor Fotografia no Critics Choice Awards, considerado um dos principais termômetros do Oscar.

Ambientado no início do século 20, Sonhos de Trem acompanha a trajetória de Robert Grainier, interpretado por Joel Edgerton, um lenhador solitário que atravessa perdas pessoais enquanto presencia a transformação do noroeste dos Estados Unidos com a chegada das ferrovias. A fotografia do filme se destaca pelo contraste entre a grandiosidade da paisagem natural e a presença humana, reforçando visualmente o isolamento do personagem e o impacto da modernização.

Este é o segundo trabalho de Adolpho Veloso em Hollywood. Ele estreou no cinema norte-americano com Jockey (2021), também dirigido por Clint Bentley, parceria que nasceu após o diretor conhecer o trabalho do brasileiro no documentário On Yoga. A capacidade de transitar entre a linguagem documental e a ficção foi decisiva para a escolha de Veloso em ambos os projetos.

Antes do reconhecimento internacional, o diretor de fotografia construiu carreira sólida no Brasil, com trabalhos em produções como Rodantes (2021), El Perfecto David (2021) e a minissérie Mosquito (2020). Ele também atuou em projetos internacionais como a série Becoming Elizabeth e o curta American Cancer Story, além de assinar a fotografia de videoclipes, entre eles Ameianoite, de Pabllo Vittar e Gloria Groove.

Com a indicação ao Oscar, Adolpho Veloso amplia a presença brasileira na maior premiação do cinema mundial e reforça um momento especialmente positivo para o país na temporada. Nas redes sociais, o cineasta tem compartilhado bastidores do trabalho e, após vencer o Critics Choice Awards, publicou uma foto ao lado de Wagner Moura com a legenda “Nada mais importa”.