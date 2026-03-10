Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse

Artista estava na mansão com os três filhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:02

Rihanna
Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram

A mulher suspeita de atirar contra a casa de Rihanna em Beverly Hills, em Los Angeles, havia ameaçado a cantora poucos dias antes do ataque. Ivanna Ortiz, de 35 anos, moradora de Orlando, na Flórida, foi presa pelo crime, que ocorreu no último domingo (8). Segundo a polícia, ela usou um fuzil do tipo AR-15 para disparar mais de 10 vezes em direção à mansão da artista, que estava dentro do imóvel no momento do incidente.

O site TMZ divulgou uma das ameaças que Ivanna teria feito nas redes sociais semanas antes do ataque. No dia 23 de fevereiro, a suspeita teria publicado a seguinte mensagem em seu Facebook: "@badgalriri Você está aí? Porque eu estava esperando que você, com essa sua cabeça de cinco dedos e AIDS, me dissesse algo diretamente, em vez de ficar me falando pelas costas".

Rihanna

Rihanna receberá cachê milionário para cantar em casamento de herdeiro indiano por Divulgação
Rihanna posa para a Armani por Reprodução
Rihanna por Divulgação
Rihanna lançou música 'Friend of Mine' por Reprodução
Rihanna confirmou terceira gravidez por Marc Jacobs/Divulgação
ASAP Rocky e Rihanna estão juntos desde 2022 por Reprodução/Instagram
Rihanna por Reprodução
Camilla de Lucas encontra com Rihanna por Redes sociais
Rihanna e A$AP Rocky e os filhos por reprodução
Rihanna e A$AP Rocky e os filhos por reprodução
Rihanna e A$AP Rocky e os filhos por reprodução
Rihanna e A$AP Rocky e os filhos RZA e Riot Rose por reprodução
Rihanna e A$AP Rocky e os filhos por reprodução
Rihanna  por YouTube
Rihanna no Met Gala por Reprodução/Instagram
1 de 15
Rihanna receberá cachê milionário para cantar em casamento de herdeiro indiano por Divulgação

A polícia informou que a mulher disparou de dentro de um carro estacionado do outro lado da rua, em frente ao portão da propriedade. Foram pelo menos 10 tiros, e um deles atravessou uma parede da mansão. Rihanna estava dentro da residência acompanhada dos três filhos que tem com o rapper A$AP Rocky: RZA, Riot Rose e Rocki Irish. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um helicóptero acompanhou o veículo, um Tesla branco, até um estacionamento em Sherman Oaks, onde a motorista foi detida cerca de 30 minutos após a ligação para o 911. De acordo com o Los Angeles Times, a prisão ocorreu no local.

"Quando os policiais pararam a suspeita e a colocaram sob custódia, eles revistaram o veículo e encontraram um fuzil e sete cápsulas", disse Armen Arias, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), ao Los Angeles Times.

A suspeita foi identificada como Ivanna Lisette Ortiz. Ela está detida com fiança fixada em 10,2 milhões de dólares. Registros públicos citados pelo Los Angeles Times apontam que Ortiz já teve outras passagens pela polícia no estado onde vive. Entre elas, uma prisão por direção imprudente em 2021 e outra em 2023 por suspeita de violência doméstica e agressão.

O jornal também afirma que Ivanna tinha licença profissional como fonoaudióloga e não havia indícios de ligação com a cantora ou com A$AP Rocky. Até agora, o Departamento de Polícia de Los Angeles não divulgou qual teria sido a motivação para o ataque.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Chaiany e Jordana protagonizam barraco ao vivo no Sincerão, quase trocam agressões e precisam ser separadas; vídeo

BBB 26: Chaiany e Jordana protagonizam barraco ao vivo no Sincerão, quase trocam agressões e precisam ser separadas; vídeo

Imagem - Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Tays Reis chora ao revelar atitude de Claudia Leitte: ‘Sem palavras’

Imagem - Como é a casa histórica de Regina Casé no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Como é a casa histórica de Regina Casé no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Tags:

Ataque Tiros Rihanna los Angeles

Mais recentes

Imagem - Psicoterapeuta faz alerta: 'criança não para de chorar porque está bem, mas porque aprendeu que ninguém vai ajudá-la'

Psicoterapeuta faz alerta: 'criança não para de chorar porque está bem, mas porque aprendeu que ninguém vai ajudá-la'
Imagem - Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)

Tarot aponta virada no destino de alguns signos nesta terça (10)
Imagem - A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado

A vida começa a melhorar de verdade para 4 signos após o fim de Júpiter retrógrado

MAIS LIDAS

Imagem - Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)
01

Frente fria com chuva forte, acima do normal, avança para novo estado nesta segunda (9)

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - 60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima
03

60 km/h: veja quais avenidas de Salvador podem ter redução da velocidade máxima

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
04

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta