ATAQUE

Atiradora ameaçou Rihanna antes de disparar mais de 10 tiros contra casa da cantora; veja o que ela disse

Artista estava na mansão com os três filhos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 07:02

Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram

A mulher suspeita de atirar contra a casa de Rihanna em Beverly Hills, em Los Angeles, havia ameaçado a cantora poucos dias antes do ataque. Ivanna Ortiz, de 35 anos, moradora de Orlando, na Flórida, foi presa pelo crime, que ocorreu no último domingo (8). Segundo a polícia, ela usou um fuzil do tipo AR-15 para disparar mais de 10 vezes em direção à mansão da artista, que estava dentro do imóvel no momento do incidente.

O site TMZ divulgou uma das ameaças que Ivanna teria feito nas redes sociais semanas antes do ataque. No dia 23 de fevereiro, a suspeita teria publicado a seguinte mensagem em seu Facebook: "@badgalriri Você está aí? Porque eu estava esperando que você, com essa sua cabeça de cinco dedos e AIDS, me dissesse algo diretamente, em vez de ficar me falando pelas costas".

Rihanna 1 de 15

A polícia informou que a mulher disparou de dentro de um carro estacionado do outro lado da rua, em frente ao portão da propriedade. Foram pelo menos 10 tiros, e um deles atravessou uma parede da mansão. Rihanna estava dentro da residência acompanhada dos três filhos que tem com o rapper A$AP Rocky: RZA, Riot Rose e Rocki Irish. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um helicóptero acompanhou o veículo, um Tesla branco, até um estacionamento em Sherman Oaks, onde a motorista foi detida cerca de 30 minutos após a ligação para o 911. De acordo com o Los Angeles Times, a prisão ocorreu no local.

"Quando os policiais pararam a suspeita e a colocaram sob custódia, eles revistaram o veículo e encontraram um fuzil e sete cápsulas", disse Armen Arias, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), ao Los Angeles Times.

A suspeita foi identificada como Ivanna Lisette Ortiz. Ela está detida com fiança fixada em 10,2 milhões de dólares. Registros públicos citados pelo Los Angeles Times apontam que Ortiz já teve outras passagens pela polícia no estado onde vive. Entre elas, uma prisão por direção imprudente em 2021 e outra em 2023 por suspeita de violência doméstica e agressão.