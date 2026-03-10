Acesse sua conta
BBB 26: Chaiany e Jordana protagonizam barraco ao vivo no Sincerão, quase trocam agressões e precisam ser separadas; vídeo

Discussão escalou rapidamente e continuou mesmo após o fim do programa ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 06:40

Jordana e Chaiany protagonizaram barraco no Sincerão
Jordana e Chaiany protagonizaram barraco no Sincerão Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma discussão intensa entre Chaiany e Jordana marcou o Sincerão da noite desta segunda-feira (9) no BBB 26. As duas participantes trocaram acusações, elevaram o tom de voz e precisaram ser contidas pelos outros confinados após a situação quase evoluir para agressão física.

A dinâmica da semana foi explicada por Tadeu Schmidt logo no início do programa. Os participantes deveriam montar um pódio com três pessoas consideradas as mais medrosas da casa e atribuir a cada uma uma medalha com os rótulos "covarde", "arregão" ou "frouxo", além de justificar suas escolhas.

Quando chegou sua vez, Chaiany escolheu Jordana, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Ao falar da advogada, a sister afirmou que ela teria demonstrado coragem em um confronto anterior com Samira, mas não manteve a mesma postura diante dela. "A Jordana é covarde porque estava indo para cima e peitando a Samira, mas, na minha vez, deu para trás. Cowboy e Jonas, eu acho que eles estão no desespero do paredão. O desespero está na cara deles", disse.

Jordana respondeu imediatamente e explicou por que não confrontou Chaiany antes. "Eu não fui para cima de você porque ainda restava um resquício de carinho pelo o que vivemos lá atrás [na casa de vidro]". A justificativa irritou a rival, que rebateu: "Que carinho? O carinho que depois que o Breno [Corã] voltou do paredão, você estava lá com a mesma história de casa de vidro?"

A discussão escalou rapidamente. Jordana acusou Chaiany de agir de forma desleal no jogo. "Frouxa é você. A gente foi tentar fazer um combinado para somar voto, e você sugeriu que o seu grupo traísse a gente! Joga baixo, sua covarde!", gritou.

Mesmo com o clima tenso, Tadeu Schmidt tentou retomar o controle da dinâmica e pediu que as participantes voltassem para seus lugares. A ordem, porém, não foi suficiente para encerrar o embate. Jordana continuou criticando a rival: "Você não sabe jogar e joga sujo. Por que será que eu entrei e você não?"

Chaiany respondeu aos gritos e voltou a mencionar episódios da Casa de Vidro. "Você não é verdadeira. Ainda mente sobre o que a gente viveu na casa de vidro. Quer falar a verdade? Falaram do meu pai e da minha mãe, estavam gritando lá da sua torcida".

As duas se aproximaram fisicamente durante o confronto, apontando uma para o rosto da outra. Tadeu precisou intervir novamente e pediu várias vezes que elas se afastassem para que a atividade pudesse continuar. "Podem voltar, podem voltar! Voltem para os seus lugares", insistiu o apresentador.

Chaiany seguiu acusando a adversária. "Você deixou, você é mentirosa! Você é falsa. Você viu muito bem [o que estavam fazendo]". Jordana respondeu: "Está gravado".

Outros participantes se aproximaram para evitar que a situação saísse do controle. Ana Paula Renault foi uma das primeiras a entrar no meio da discussão. Samira, Juliano Floss, Gabriela e Boneco também ajudaram a separar as duas.

O confronto aconteceu após uma sequência de desentendimentos entre as rivais. As duas já haviam se enfrentado durante a disputa na Casa de Vidro, antes mesmo do início oficial do confinamento.

Nos primeiros dias dentro da casa, o assunto voltou à tona e provocou novas discussões. Na última semana, o clima voltou a esquentar quando Juliano contou a Chaiany que Jordana teria falado mal dela, o que gerou mais uma troca de acusações entre as duas.

O embate também ocorre em meio à tensão do paredão. No domingo (8), Jordana foi a participante mais votada pela casa e recebeu o direito ao contragolpe. Ela escolheu Chaiany para disputar a Prova Bate-Volta. A advogada venceu a prova e escapou da berlinda, enquanto a rival permaneceu na votação.

Mais briga

Mesmo após o fim do programa ao vivo, a briga continuou dentro da casa. Jordana acusou Chaiany de mentir e afirmou que a adversária não sabia se expressar. "Sua verdade é desse tamanho [pequena]. Cobra mentirosa", gritou a aliada de Babu Santana. "Será que minha verdade é pequena? Por que eu fui escolhida, e você não?", disparou Jordana.

Chaiany respondeu em tom exaltado: "Eu não vou te bater, não, patricinha. É teu sonho, né?". Jordana retrucou: "Não tenho medo de ninguém lá fora, e não ia ser você. Você não sabe nem falar".

Visivelmente nervosa, Chaiany recebeu apoio de outros brothers enquanto tentava se acalmar. "Quero meu cigarro. Eu não vou bater nessa menina, não. Acha que minha filha vale isso? Não mente, pô! Aqui é favela, pô!", disse.

Em seguida, ela voltou a criticar a rival. "Essa patricinha filha da pta estudou para estar aqui. Se eu soubesse que tinha que estudar para estar aqui, eu nem vinha, porque não entendo p*rra nenhuma mesmo."

Chaiany está no paredão da semana e disputa a permanência no reality contra Milena e Babu Santana. O resultado da votação será anunciado ao vivo na terça-feira (10).

