Carlos Alberto de Nóbrega é internado e tem comemoração de aniversário cancelada

O apresentador está internado no Hospital Sírio-Libanês desde domingo (8)

Kamila Macedo

Publicado em 10 de março de 2026 às 15:23

Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução

Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o último domingo (8), após apresentar um quadro de pressão alta. Posteriormente, ele foi diagnosticado com uma pneumonia leve. O apresentador de "A Praça é Nossa" utilizou as redes sociais nesta terça-feira (10) para detalhar seu estado de saúde aos fãs.

No vídeo, Carlos Alberto aparece tomando café da manhã ao lado da esposa, a médica Renata Domingues de Nóbrega, com quem é casado desde 2018. Ele explicou que permanece em uma unidade semi-intensiva sob observação.

"Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra. Estou com uma pneumonia pequena", explicou na publicação. Segundo ele, a pressão já foi controlada, os exames foram realizados e o quadro é estável, mas a equipe médica optou por manter a internação por precaução.

O humorista afirmou que deve permanecer na unidade por mais alguns dias: "Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade".

Carlos Alberto completará 90 anos nesta quinta-feira, 12 de março, mas a família decidiu cancelar o jantar comemorativo que estava planejado. Em entrevista ao Metrópoles, o filho do artista, o produtor Marcelo de Nóbrega, confirmou que o quadro do pai está sob controle, embora ainda não haja uma previsão exata para a alta médica.

“Está tudo bem. Meu pai foi internado com pneumonia. Por enquanto não temos previsão de alta. Não se sabe se irá deixar o hospital antes do aniversário. Teríamos um jantar de comemoração na quinta, mas foi cancelado”, disse Marcelo.

Ainda na publicação, o casal realizou o sorteio do “O Café é Nosso”, que estava programado para hoje. A iniciativa seleciona um fã para participar de um café da manhã presencial com eles e acompanhar as gravações de “A Praça é Nossa”.