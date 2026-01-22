O MOLHO DA BAHIA

Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

Atuação em O Agente Secreto coloca o brasileiro entre os principais nomes da temporada e reforça fase histórica do audiovisual nacional

Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:46

Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o Brasil mais uma vez na premiação Crédito: Reprodução/Instagram

Wagner Moura entra para a história do cinema brasileiro ao ser oficialmente indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela maior premiação do cinema mundial, nesta quinta-feira (22), e coloca o brasileiro entre os cinco finalistas da categoria mais disputada da edição.

Essa não é a única indicação de O Agente Secreto. O longa também concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. O Brasil está representado com Adolpho Veloso na categoria Melhor Fotografia, com Sonhos de Trem.

A indicação coroa uma temporada marcada por forte repercussão internacional. Desde a estreia no Festival de Cannes, onde saiu premiado como Melhor Ator, Wagner Moura passou a figurar entre os nomes mais citados da corrida ao Oscar. Críticos internacionais apontaram sua performance como uma das mais intensas e politicamente relevantes do ano, com elogios publicados por veículos como Variety, The Guardian e The New York Times.

Wagner Moura 1 de 17

Em O Agente Secreto, Wagner interpreta um homem envolvido em uma rede de espionagem e vigilância durante um período de forte tensão política. A trama acompanha um agente que precisa lidar com conflitos morais, lealdades instáveis e o impacto psicológico de viver sob constante ameaça, em um país marcado por autoritarismo e violência institucional. A narrativa densa e o tom de suspense político foram decisivos para o destaque do filme e da atuação do protagonista no circuito internacional.

Antes da indicação ao Oscar, o ator já havia conquistado prêmios importantes na temporada, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama e reconhecimentos concedidos por associações de críticos nos Estados Unidos. O desempenho consistente consolidou seu nome como um dos favoritos e pavimentou o caminho até a indicação da Academia, considerada uma das mais concorridas dos últimos anos.

A presença de Wagner Moura entre os indicados reforça um momento especialmente positivo do cinema brasileiro no exterior. Além de O Agente Secreto, o filme Ainda Estou Aqui fez história em 2025 com forte aclamação em festivais internacionais e ampliando o prestígio do país no circuito autoral, com Fernanda Torres recebendo elogios e prêmios pela atuação e fortalecendo a visibilidade da produção nacional fora do Brasil.

Com isso, o cinema brasileiro vive uma fase de reconhecimento rara, marcada por atuações elogiadas, narrativas potentes e presença constante nas principais premiações do mundo. A indicação de Wagner Moura simboliza esse novo fôlego e coloca o Brasil novamente no centro das atenções de Hollywood e da crítica internacional.

Noite de gala

O Oscar 2026, oficialmente conhecido como a 98ª cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, está marcada para domingo, 15 de março de 2026, no famoso Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, sede tradicional da premiação há décadas. A cerimônia começará à noite no horário local e será transmitida ao vivo para mais de 200 territórios ao redor do mundo, com cobertura de tapete vermelho e apresentações dos vencedores.