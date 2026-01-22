Acesse sua conta
Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

Atuação em O Agente Secreto coloca o brasileiro entre os principais nomes da temporada e reforça fase histórica do audiovisual nacional

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:46

Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o cinema brasileiro mais uma vez na premiação
Wagner Moura é indicado ao o Oscar e coloca o Brasil mais uma vez na premiação Crédito: Reprodução/Instagram

Wagner Moura entra para a história do cinema brasileiro ao ser oficialmente indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em O Agente Secreto. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela maior premiação do cinema mundial, nesta quinta-feira (22), e coloca o brasileiro entre os cinco finalistas da categoria mais disputada da edição.

Essa não é a única indicação de O Agente Secreto. O longa também concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. O Brasil está representado com Adolpho Veloso na categoria Melhor Fotografia, com Sonhos de Trem.

A indicação coroa uma temporada marcada por forte repercussão internacional. Desde a estreia no Festival de Cannes, onde saiu premiado como Melhor Ator, Wagner Moura passou a figurar entre os nomes mais citados da corrida ao Oscar. Críticos internacionais apontaram sua performance como uma das mais intensas e politicamente relevantes do ano, com elogios publicados por veículos como Variety, The Guardian e The New York Times.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Em O Agente Secreto, Wagner interpreta um homem envolvido em uma rede de espionagem e vigilância durante um período de forte tensão política. A trama acompanha um agente que precisa lidar com conflitos morais, lealdades instáveis e o impacto psicológico de viver sob constante ameaça, em um país marcado por autoritarismo e violência institucional. A narrativa densa e o tom de suspense político foram decisivos para o destaque do filme e da atuação do protagonista no circuito internacional.

Antes da indicação ao Oscar, o ator já havia conquistado prêmios importantes na temporada, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama e reconhecimentos concedidos por associações de críticos nos Estados Unidos. O desempenho consistente consolidou seu nome como um dos favoritos e pavimentou o caminho até a indicação da Academia, considerada uma das mais concorridas dos últimos anos.

A presença de Wagner Moura entre os indicados reforça um momento especialmente positivo do cinema brasileiro no exterior. Além de O Agente Secreto, o filme Ainda Estou Aqui fez história em 2025 com forte aclamação em festivais internacionais e ampliando o prestígio do país no circuito autoral, com Fernanda Torres recebendo elogios e prêmios pela atuação e fortalecendo a visibilidade da produção nacional fora do Brasil.

Com isso, o cinema brasileiro vive uma fase de reconhecimento rara, marcada por atuações elogiadas, narrativas potentes e presença constante nas principais premiações do mundo. A indicação de Wagner Moura simboliza esse novo fôlego e coloca o Brasil novamente no centro das atenções de Hollywood e da crítica internacional.

Noite de gala

O Oscar 2026, oficialmente conhecido como a 98ª cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, está marcada para domingo, 15 de março de 2026, no famoso Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, sede tradicional da premiação há décadas. A cerimônia começará à noite no horário local e será transmitida ao vivo para mais de 200 territórios ao redor do mundo, com cobertura de tapete vermelho e apresentações dos vencedores.

A tradicional festa reúne artistas, cineastas e profissionais de cinema para celebrar os maiores feitos do ano anterior e deve contar novamente com presença de público internacional e apresentações especiais

Cinema Wagner Moura Oscar 2026

