BBB 26: Sarah detona Ana Paula em conversa com Sol e dispara: ‘Quero mais é que se perca’

Em papo no Quarto Sonho do Grande Amor, sister avalia estratégias, conflitos e aponta risco de rival se prejudicar no jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:53

Sarah comenta atitudes de Ana Paula em conversa com Sol e dispara sem rodeios
Sarah comenta atitudes de Ana Paula em conversa com Sol e dispara sem rodeios Crédito: Reprodução/Globoplay

Um momento de calmaria no Quarto Sonho do Grande Amor virou espaço para análise de jogo no BBB 26. Sarah Andrade e Sol Vega conversaram sobre os últimos acontecimentos da casa, com foco na Eliminação de Aline Campos e nas possíveis mudanças de comportamento entre os confinados a partir de agora.

Durante o papo, Sarah levantou um cenário hipotético ao comentar como o clima poderia ser diferente caso outra participante tivesse deixado o reality. “Vamos supor que a Ana Paula saísse agora. E aí? A Aline não ia brigar com mais ninguém. Ia ficar na paz até o final”, avaliou, sugerindo que parte das tensões recentes estaria ligada diretamente à presença da sister.

Sol Vega concordou e apontou que Ana Paula costuma adotar uma postura mais provocadora dentro da casa. “E a Ana Paula ela caça”, afirmou, ao relembrar situações em que se sentiu alvo de comentários e atitudes que, segundo ela, buscavam gerar atrito, especialmente ao longo da quarta-feira (21).

Sarah reforçou que esse tipo de comportamento a incomoda e disse perceber uma intenção clara de alimentar conflitos. Na visão de Sol, essa postura pode estar relacionada a uma tentativa de agradar o público. “Ela caça porque ela sabe que o pessoal de reality gosta disso. [Só que] até que ponto?”, questionou.

Para Sarah, insistir nessa estratégia pode acabar sendo prejudicial. A sister avaliou que o excesso de embates pode virar um tiro no pé e afetar a imagem da rival dentro e fora do programa. “E nessa brincadeira, ela pode se perder. E eu quero mais é que se perca. Deixa acontecer”, disparou.

A conversa terminou com as duas refletindo sobre como escolhas individuais e conflitos constantes podem influenciar diretamente os rumos do jogo e a reação do público ao longo do BBB 26.

