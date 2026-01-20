Acesse sua conta
Aline Campos teve o nome envolvido em polêmica após tirar foto com chefe do tráfico no Rio de Janeiro

Atriz e modelo esclareceu que não conhecia o homem da imagem e que o registro foi feito durante evento na comunidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:30

Aline Campos esclareceu polêmica após foto tirada durante evento comunitário no Rio de Janeiro.
Aline esclareceu polêmica após foto tirada durante evento comunitário  Crédito: Reprodução

Um registro aparentemente comum acabou colocando Aline Campos no centro de uma das polêmicas mais comentadas de 2020 nas redes sociais. À época, a atriz e modelo teve seu nome associado ao de um homem apontado pelas autoridades como integrante do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, após a circulação de uma selfie feita durante uma visita à comunidade do Morro dos Macacos, na Zona Norte da capital fluminense.

A imagem mostrava Aline ao lado de Diogo Carvalho Oliveira Nunes, conhecido como Kinder. Logo após a foto ganhar repercussão, internautas passaram a relacionar a presença da artista na comunidade a uma suposta proximidade com o homem, o que motivou críticas e especulações nas redes sociais.

Aline Campos esclareceu polêmica após foto tirada durante evento Crédito: Reprodução

Diante do ocorrido, a assessoria de imprensa de Aline Riscado se manifestou publicamente para esclarecer o contexto do encontro. Segundo a equipe, a atriz esteve no Morro dos Macacos a convite da Associação de Moradores, em uma ação ligada à escola de samba Unidos de Vila Isabel, agremiação da qual ela é rainha de bateria. Durante a visita, Aline teria posado para fotos com diversos moradores, sem conhecer individualmente as pessoas que se aproximaram para os registros.

BBB 26: Aline Campos está no grupo Camarote
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
Antes e Depois: Aline Campos por Reprodução/Redes Sociais
BBB 26: Aline Campos está no grupo Camarote

“Aline Riscado esteve na comunidade do Morro dos Macacos, a convite da Associação dos Moradores com a escola de samba Unidos de Vila Isabel. Como é rainha de bateria da agremiação, ela tirou fotos com vários moradores da localidade. A modelo não conhece o rapaz da foto”, dizia o comunicado divulgado à época.

As informações disponíveis na época apontavam que Diogo Carvalho era monitorado pelas forças de segurança e veio a ser preso em julho de 2020. De acordo com reportagens publicadas por veículos como o jornal O Dia, ele era investigado por suspeitas de envolvimento em roubos de carga na região e apontado como um dos gerentes do tráfico local. As autoridades também informaram que ele seria sobrinho de Leandro Botelho, conhecido como Scooby dos Macacos, nome citado como um dos traficantes mais procurados do estado do Rio de Janeiro naquele período.

A prisão de Diogo ocorreu poucos dias após a divulgação da foto, o que ampliou ainda mais a repercussão do caso e levou a novos esclarecimentos por parte da assessoria da artista. Na ocasião, a equipe reforçou que o registro foi feito de forma circunstancial, sem qualquer vínculo pessoal ou relação prévia entre Aline e o homem investigado.

