Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Espaço no Clube Espanhol aposta em inovação, ativações sensoriais e line-up estrelado durante seis dias de folia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:02

O Camarote Club celebra 8 anos no Carnaval 2026 com conceito astrológico, experiência all inclusive
O Camarote Club celebra 8 anos no Carnaval 2026 com conceito astrológico, experiência all inclusive Crédito: Divulgação

O Camarote Club chega ao Carnaval de Salvador 2026 celebrando oito anos como um dos espaços mais disputados da festa. Instalado no Clube Espanhol, o camarote reforça a proposta de sofisticação, conforto e serviço premium ao apresentar um conceito inédito que promete transformar a experiência do folião ao longo dos seis dias de Carnaval.

Para marcar o oitavo ano, o espaço aposta em uma ambientação inspirada no universo astrológico. A ideia é conectar signos, símbolos e cores ao imaginário coletivo, criando uma relação afetiva e personalizada com o público. O tema Camarote Club – Descubra o signo do seu Carnaval guia toda a cenografia e as ativações, propondo vivências sensoriais que vão além da estética tradicional da folia.

Além do conceito, o Camarote Club mantém os serviços que o consolidaram como referência no circuito. O público terá acesso a um sistema all inclusive com bebidas premium e buffet de alta gastronomia, além de uma arena de shows coberta e climatizada, com 1.500 metros quadrados. O espaço também oferece salão de beleza, maquiagem, customização, massagem, banheiros climatizados e um dos maiores mirantes do circuito, com vista privilegiada para os trios elétricos.

Com projeto cenográfico moderno e ambientes pensados para o entretenimento e a socialização, o camarote investe em áreas instagramáveis e experiências imersivas. Em 2026, o Camarote Club também deve gerar mais de dois mil empregos diretos durante os dias de festa, reforçando a importância econômica do evento para a cidade.

Atrações do Camarote Club

Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club
1 de 18
Atrações do Camarote Club por Divulgação/Camarote Club

Outro destaque são as ações socioambientais, o reforço na segurança e o atendimento personalizado, além das ativações de grandes marcas nas áreas de música e gastronomia, pontos fortes do espaço desde a estreia.

“O Camarote Club já se consolidou como um dos espaços mais disputados da folia durante os 6 dias de muita festa. Em 2026, levaremos para o Carnaval o brilho, a inovação e as experiências sensoriais para proporcionarmos ao nosso público dias únicos e inesquecíveis. Vamos repetir os sucessos dos últimos 7 anos, fazendo uma celebração especial, unida à grandes marcas parceiras.”, afirmou o diretor executivo Estácio Gonzaga.

A programação musical de 2026 reúne uma mistura de ritmos e grandes nomes da música nacional. Na quinta-feira, se apresentam Felipe Amorim, Henry Freitas e Natanzinho Lima. A sexta-feira será comandada por Wesley Safadão e o grupo Menos É Mais. No sábado, sobem ao palco Matheus & Kauan e a Timbalada. O domingo traz Alok e Claudia Leitte. Na segunda-feira, o público confere Xanddy Harmonia, Filhos de Jorge e Thiaguinho. Encerrando a folia, a terça-feira contará com Léo Santana, Sorriso Maroto e Alexandre Peixe com o projeto Axézin.

Frequentado por famosos e turistas de diversas capitais brasileiras, o Camarote Club reforça em 2026 sua posição como um dos principais roteiros VIP do Carnaval de Salvador. A proposta é unir música, conforto, inovação e o simbolismo dos signos para entregar uma experiência marcante do início ao fim da festa.

O Camarote Club é uma iniciativa dos empresários Marcelo Britto, Marcelo Rangel, Marcelo Brasileiro, Nei Ávila e Léo Góes e promete seis dias de Carnaval com charme, exclusividade e muita celebração no coração da folia baiana.

Leia mais

Imagem - Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Márcio Victor volta a dar entrada em hospital de Salvador e gera apreensão entre fãs

Imagem - Em Três Graças, Ferette passa mal após descobrir que filho namora trans e filha vai casar com a namorada

Em Três Graças, Ferette passa mal após descobrir que filho namora trans e filha vai casar com a namorada

Imagem - Aline Campos teve o nome envolvido em polêmica após tirar foto com chefe do tráfico no Rio de Janeiro

Aline Campos teve o nome envolvido em polêmica após tirar foto com chefe do tráfico no Rio de Janeiro

Tags:

Carnaval 2026 Camarote Club

Mais recentes

Imagem - Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’

Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’
Imagem - Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda

Especialista diz que 'nó muscular' nasce no cérebro e que termo dos anos 1980 é uma lenda
Imagem - Datena anuncia saída da Rede TV! ao vivo e surpreende Sonia Abrão

Datena anuncia saída da Rede TV! ao vivo e surpreende Sonia Abrão

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs