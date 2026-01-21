CARNAVAL 2026

Camarote Club celebra 8 anos com tema astrológico e experiência all inclusive

Espaço no Clube Espanhol aposta em inovação, ativações sensoriais e line-up estrelado durante seis dias de folia

Heider Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:02

O Camarote Club celebra 8 anos no Carnaval 2026 com conceito astrológico, experiência all inclusive Crédito: Divulgação

O Camarote Club chega ao Carnaval de Salvador 2026 celebrando oito anos como um dos espaços mais disputados da festa. Instalado no Clube Espanhol, o camarote reforça a proposta de sofisticação, conforto e serviço premium ao apresentar um conceito inédito que promete transformar a experiência do folião ao longo dos seis dias de Carnaval.

Para marcar o oitavo ano, o espaço aposta em uma ambientação inspirada no universo astrológico. A ideia é conectar signos, símbolos e cores ao imaginário coletivo, criando uma relação afetiva e personalizada com o público. O tema Camarote Club – Descubra o signo do seu Carnaval guia toda a cenografia e as ativações, propondo vivências sensoriais que vão além da estética tradicional da folia.

Além do conceito, o Camarote Club mantém os serviços que o consolidaram como referência no circuito. O público terá acesso a um sistema all inclusive com bebidas premium e buffet de alta gastronomia, além de uma arena de shows coberta e climatizada, com 1.500 metros quadrados. O espaço também oferece salão de beleza, maquiagem, customização, massagem, banheiros climatizados e um dos maiores mirantes do circuito, com vista privilegiada para os trios elétricos.

Com projeto cenográfico moderno e ambientes pensados para o entretenimento e a socialização, o camarote investe em áreas instagramáveis e experiências imersivas. Em 2026, o Camarote Club também deve gerar mais de dois mil empregos diretos durante os dias de festa, reforçando a importância econômica do evento para a cidade.

Atrações do Camarote Club 1 de 18

Outro destaque são as ações socioambientais, o reforço na segurança e o atendimento personalizado, além das ativações de grandes marcas nas áreas de música e gastronomia, pontos fortes do espaço desde a estreia.

“O Camarote Club já se consolidou como um dos espaços mais disputados da folia durante os 6 dias de muita festa. Em 2026, levaremos para o Carnaval o brilho, a inovação e as experiências sensoriais para proporcionarmos ao nosso público dias únicos e inesquecíveis. Vamos repetir os sucessos dos últimos 7 anos, fazendo uma celebração especial, unida à grandes marcas parceiras.”, afirmou o diretor executivo Estácio Gonzaga.

A programação musical de 2026 reúne uma mistura de ritmos e grandes nomes da música nacional. Na quinta-feira, se apresentam Felipe Amorim, Henry Freitas e Natanzinho Lima. A sexta-feira será comandada por Wesley Safadão e o grupo Menos É Mais. No sábado, sobem ao palco Matheus & Kauan e a Timbalada. O domingo traz Alok e Claudia Leitte. Na segunda-feira, o público confere Xanddy Harmonia, Filhos de Jorge e Thiaguinho. Encerrando a folia, a terça-feira contará com Léo Santana, Sorriso Maroto e Alexandre Peixe com o projeto Axézin.

Frequentado por famosos e turistas de diversas capitais brasileiras, o Camarote Club reforça em 2026 sua posição como um dos principais roteiros VIP do Carnaval de Salvador. A proposta é unir música, conforto, inovação e o simbolismo dos signos para entregar uma experiência marcante do início ao fim da festa.