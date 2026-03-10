Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (10 de março): como os signos podem lidar com pressões financeiras e desafios inesperados

O dia pede cautela com dinheiro, paciência nas relações e foco para resolver imprevistos com mais equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia de hoje, 10 de março, traz situações que exigem mais maturidade emocional e atenção às responsabilidades. Questões financeiras podem ganhar destaque para alguns signos, enquanto outros precisam lidar com mudanças de humor ou desafios no trabalho. As cores e números da sorte ajudam a manter clareza, proteção energética e confiança nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Um pequeno conflito ou frustração pode testar sua paciência hoje. Evite confrontos desnecessários e preserve sua energia.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Touro: O momento favorece decisões práticas no trabalho e organização das finanças. Seu esforço pode começar a trazer resultados concretos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Gêmeos: Novidades positivas podem animar o dia, principalmente ligadas a projetos ou oportunidades. Aproveite o momento para planejar próximos passos.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 2

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Algumas expectativas podem não se cumprir como esperado, mas manter a calma ajudará a encontrar soluções.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 17

Leão: Um assunto antigo pode voltar à tona e exigir atenção imediata. Organização e paciência serão essenciais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Virgem: Responsabilidades extras podem surgir, principalmente ligadas a dinheiro ou compromissos familiares. Mantenha o foco nas prioridades.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 1

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Sua confiança cresce e ajuda a lidar melhor com críticas ou curiosidade alheia. Evite compartilhar demais sobre sua vida pessoal.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Escorpião: O dia favorece conquistas acadêmicas ou profissionais. Dedicação e disciplina podem chamar atenção de pessoas importantes.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Sagitário: Gastos inesperados podem exigir mais cautela com o orçamento. Procure manter o equilíbrio emocional diante de pressões externas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: Pequenos obstáculos podem surgir no trabalho, mas sua capacidade de adaptação ajudará a resolver tudo com eficiência.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Aquário: O dia favorece encontros sociais e momentos de descontração. Aproveite para fortalecer conexões importantes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Peixes: Mudanças no ambiente familiar podem trazer certa frustração, mas também oportunidades de crescimento pessoal.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

