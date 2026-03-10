Cor e número da sorte de hoje (10 de março): como os signos podem lidar com pressões financeiras e desafios inesperados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de março de 2026 às 09:00
A energia de hoje, 10 de março, traz situações que exigem mais maturidade emocional e atenção às responsabilidades. Questões financeiras podem ganhar destaque para alguns signos, enquanto outros precisam lidar com mudanças de humor ou desafios no trabalho. As cores e números da sorte ajudam a manter clareza, proteção energética e confiança nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Um pequeno conflito ou frustração pode testar sua paciência hoje. Evite confrontos desnecessários e preserve sua energia.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Touro: O momento favorece decisões práticas no trabalho e organização das finanças. Seu esforço pode começar a trazer resultados concretos.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 18
Gêmeos: Novidades positivas podem animar o dia, principalmente ligadas a projetos ou oportunidades. Aproveite o momento para planejar próximos passos.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 2
Câncer: Algumas expectativas podem não se cumprir como esperado, mas manter a calma ajudará a encontrar soluções.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 17
Leão: Um assunto antigo pode voltar à tona e exigir atenção imediata. Organização e paciência serão essenciais.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 4
Virgem: Responsabilidades extras podem surgir, principalmente ligadas a dinheiro ou compromissos familiares. Mantenha o foco nas prioridades.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 1
Libra: Sua confiança cresce e ajuda a lidar melhor com críticas ou curiosidade alheia. Evite compartilhar demais sobre sua vida pessoal.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Escorpião: O dia favorece conquistas acadêmicas ou profissionais. Dedicação e disciplina podem chamar atenção de pessoas importantes.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 22
Sagitário: Gastos inesperados podem exigir mais cautela com o orçamento. Procure manter o equilíbrio emocional diante de pressões externas.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6
Capricórnio: Pequenos obstáculos podem surgir no trabalho, mas sua capacidade de adaptação ajudará a resolver tudo com eficiência.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8
Aquário: O dia favorece encontros sociais e momentos de descontração. Aproveite para fortalecer conexões importantes.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Peixes: Mudanças no ambiente familiar podem trazer certa frustração, mas também oportunidades de crescimento pessoal.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 5