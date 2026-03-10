ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (10 de março): como os signos podem lidar com pressões financeiras e desafios inesperados

O dia pede cautela com dinheiro, paciência nas relações e foco para resolver imprevistos com mais equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia de hoje, 10 de março, traz situações que exigem mais maturidade emocional e atenção às responsabilidades. Questões financeiras podem ganhar destaque para alguns signos, enquanto outros precisam lidar com mudanças de humor ou desafios no trabalho. As cores e números da sorte ajudam a manter clareza, proteção energética e confiança nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Um pequeno conflito ou frustração pode testar sua paciência hoje. Evite confrontos desnecessários e preserve sua energia.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Touro: O momento favorece decisões práticas no trabalho e organização das finanças. Seu esforço pode começar a trazer resultados concretos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Gêmeos: Novidades positivas podem animar o dia, principalmente ligadas a projetos ou oportunidades. Aproveite o momento para planejar próximos passos.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 2

Câncer: Algumas expectativas podem não se cumprir como esperado, mas manter a calma ajudará a encontrar soluções.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 17

Leão: Um assunto antigo pode voltar à tona e exigir atenção imediata. Organização e paciência serão essenciais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Virgem: Responsabilidades extras podem surgir, principalmente ligadas a dinheiro ou compromissos familiares. Mantenha o foco nas prioridades.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 1

Libra: Sua confiança cresce e ajuda a lidar melhor com críticas ou curiosidade alheia. Evite compartilhar demais sobre sua vida pessoal.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Escorpião: O dia favorece conquistas acadêmicas ou profissionais. Dedicação e disciplina podem chamar atenção de pessoas importantes.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 22

Sagitário: Gastos inesperados podem exigir mais cautela com o orçamento. Procure manter o equilíbrio emocional diante de pressões externas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Capricórnio: Pequenos obstáculos podem surgir no trabalho, mas sua capacidade de adaptação ajudará a resolver tudo com eficiência.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Aquário: O dia favorece encontros sociais e momentos de descontração. Aproveite para fortalecer conexões importantes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Peixes: Mudanças no ambiente familiar podem trazer certa frustração, mas também oportunidades de crescimento pessoal.

Cor da sorte: Roxo